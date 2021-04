Sam Beukema vindt nederlaag onnodig: "Het was een gevecht, De Graafschap was de gelukkige vandaag"

"Kut, gewoon kut. Het was een gevecht. Wij hadden de kans op de 0-1, die viel niet. Dan maken zij hem en op het laatst hadden wij nog de beste kansen, ik denk over de hele wedstrijd wel. De Graafschap was de gelukkig vandaag", zegt hij. Beukema zag Giannis Botos op 0-0 een goede kans missen. "Dat is dan zo zuur. Dan zit je ook vanuit achterin te kijken, van maak 'm dan jongen. Dan weet ik gewoon dat wij hem gaan winnen. 100.00%. Uiteindelijk krijgen we nog zo'n klotengoal tegen. Hou maar op, gewoon zonde."

Lastig verhaal

"Als je heel reëel bent, wordt het gewoon echt een heel lastig verhaal. Zo simpel is het ook, maar we gaan gewoon nog door en willen er een topeinde van maken en dat begint met Almere volgende week. Maar je weet het nooit hé. We gaan nu onze koppies niet laten hangen. Dit is even zuur. We gaan gewoon door en ik ben wel blij dat we beter zijn dan De Graafschap, alleen heb je dan pech dat zij er met de punten vandoor gaan."

Niet te gauw opgeven

Ook trainer Kees van Wonderen beseft dat plek twee nu erg moeilijk gaat worden, maar houdt hoop. "Het wordt wel heel lastig, maar je moet niet te gauw opgeven. We moeten ons gewoon weer richten op Almere en daarna weer de volgende en dan zien we wel. En wie weet wat voor verrassing er nog eventueel in het vat zit."

Veldmate

Jeroen Veldmate viel in de slotfase uit met een, op het oog, zware knieblessure, maar dat lijkt enigszins mee te vallen. "Hij stond weer rechtop, dus dat stemde mij wel hoopvol. Mooi om te zien dat hij zelf nog kon staan. Ik weet niet hoe ernstig het is, maar ik ben blij dat hij zelf kon staan", aldus Beukema. Van Wonderen vult aan: "Het leek in de catacomben mee te vallen. Nu hopen dat het niet ernstig is."