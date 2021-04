Verenigingen steken handen uit de mouwen voor schonere Vecht

Niet alleen in Ommen steken vrijwilligers de handen uit de mouwen; duizenden mensen helpen ieder jaar met het project ‘Schone Rivieren’ door heel Nederland om problemen rond plasticsoep aan te pakken.

“We vinden vooral veel sigarettenpeuken, bierdopjes en plastic afval. Maar als ik zo kijk naar de opbrengst ben ik niet ontevreden. Als het straks mooier weer wordt en meer mensen eropuit trekken, denk ik dat dat ook zal leiden tot meer afval in de natuur. Het is sneu dat veel mensen niet de discipline hebben om hun eigen troep op te ruimen. Ooit zullen ze in de gaten krijgen wat voor gevolgen het heeft.”

‘Laten we Ommen schoonhouden’

De gymnastiekvereniging in Ommen is niet de enige vereniging die met een afvalknijper en vuilniszak de strijd tegen het plastic aangaat; onder andere de plaatselijke handbalvereniging en het popkoor gaan de komende week op pad.

Vrijwilligers aan het werk voor een schonere Vecht (Foto: Evert-Jan Pasman)

Volgens Henk Kampman ziet de gymnastiekvereniging de actie gelijk als training. "We kunnen natuurlijk minder sporten, dus dit is gelijk goed voor de dagelijkse beweging. We zijn blij dat we mee hebben kunnen werken aan een schonere leefomgeving en een mooier gebied. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we Ommen schoonhouden!"