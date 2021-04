Elf snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt, vooral beginnend bestuurders

De politie heeft dit weekend elf rijbewijzen afgepakt van snelheidsduivels in Overijssel. Stuk voor stuk overschreden ze de maximumsnelheid met meer dan vijftig kilometer per uur.

Volgens de politie is het opvallend dat het in de meeste gevallen ging om beginnende bestuurders. De politie controleerde zowel opvallend als onopvallend, met name in het Vechtdal.

Op de N340, waar aan de weg gewerkt wordt en dus snelheidsbeperkingen gelden, reden dertig bestuurders te hard. Zeven van hen raakten hun rijbewijs kwijt.

Met 180 over de snelweg

In Nieuwleusen noteerde een beginnend bestuurder op de N377 een snelheid van 174 kilometer per uur, terwijl hij al vaker op de bon was geslingerd voor snelheidsovertredingen.

Twee andere beginnende bestuurders reden met 180 kilometer per uur achter elkaar aan op de A28 bij Zwolle. Er geldt daar een maximumsnelheid van 100. Ook haalden ze rechts in.

Op de A1 bij Bathmen reed een ervaren bestuurder 194 in plaats van 130 kilometer per uur.

Andere overtredingen

Verder deelde de politie boetes uit voor het rijden zonder rijbewijs (twee keer), vasthouden van de telefoon (drie keer), negeren van een doorgetrokken streep, rechts inhalen en het niet dragen van de gordel.

In Hardenberg werd een voertuig in beslag genomen dat niet aan de technische eisen voldeed. Er werd 57 kilometer per uur mee gereden, terwijl 25 de maximumsnelheid was.