Elaine van den Berg wil als tienermoeder vooroordelen wegnemen

Elaine van den Berg uit Dalfsen is 16 jaar als ze in verwachting raakt. Geschrokken en verdrietig vertelt ze haar ouders het nieuws. Haar leventje als zorgeloze tiener staat op z'n kop. Nu, bijna vijf jaar later, is ze moeder van de prachtige Sammy Jo, studeert ze aan het HBO en heeft naast haar studie een eigen onderneming. Ze doet mee aan de verkiezing 'Tienermoeder van het Jaar' om vooroordelen over tienermoeders weg te nemen.

De ouders van Elaine nemen het nieuws van de zwangerschap van tiener Elaine rustig op. Uiteraard is er de schrik, maar de eerste reactie was: 'Hier komen we samen wel uit'.

Voor de jonge Elaine een enorme steun. "Je komt in een rollercoaster van emoties. Ik was heel verdrietig en wilde niet zwanger zijn. Ik zei: ik ben 16 jaar, dit kan niet. Maar mijn ouders en ik hebben heel veel met elkaar gepraat, gekeken naar de mogelijkheden en nogmaals uren gepraat. Bij de echo zag ik een kindje dat al af was, toen wist ik dat ik het kindje wilde houden."

Vooroordelen

Toen het nieuws van de zwangere Elaine in de omgeving bekend werd kwamen direct de vooroordelen. Dat deed pijn. Elaine weet het nog goed. "De opmerkingen dat je naïef bent dat je op die leeftijd zwanger raakt. Dat je je leven vergooit, de verantwoordelijkheid helemaal niet aan kan, de roddels die gaan. Je weet dat het komt, maar als je zwanger bent zit je al hoog in je emoties. Ik durfde niet eens naar school te gaan omdat mensen je nakijken. Dat vond ik wel heel erg moeilijk."

Dat die vooroordelen niet terecht zijn bewijst Elaine. Ze voedt haar dochter Sammy Jo op, met hulp van haar ouders en familie en vrienden. Ze studeert hbo ondernemerschap, heeft een leuke vriendengroep en is zelfstandig ondernemer. Ze beseft dat haar basis goed is en mede daardoor aan haar toekomst kan werken.

Binnen het gezin Van den Berg hebben Elaine en Samy Jo een eigen huishouding. "Mijn vader dacht direct heel praktisch. Hoe gaan we het aanpakken, hoe kunnen we het huis zo verbouwen dat ik een plek had om tot rust te komen samen met mijn dochter. Onderdeel van het gezin, maar ook apart. Ook mijn broer en zus hielpen vanaf het begin mee."

Verkiezing

Een vriend van de familie heeft Elaine opgegeven voor de verkiezing Tienermoeder van het Jaar. "Ik dacht eerst, nee dit wil ik niet, hoezo verkiezing voor tienermoeders. Maar toen ik las waarom die verkiezing wordt gehouden, dacht ik meteen, dat past bij mij. Het laten zien dat vooroordelen niet altijd terecht zijn. Dat je echt nog wat van je leven kan maken. Het bespreekbaar maken en vooral begrip kweken voor andere jonge mensen die in dezelfde situatie komen."

Vader Robert vult aan. "We romantiseren het absoluut niet, tienermoeder zijn, maar als wij met ons verhaal mensen kunnen raken, tot nadenken kunnen stemmen, is dat winst. Je hoopt niet dat iemand dit meemaakt, maar tienerzwangerschappen gebeuren nu eenmaal."

Woensdagavond wordt duidelijk of Elaine zich tienermoeder van het jaar mag noemen.