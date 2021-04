Wout Weghorst opnieuw onderwerp van gesprek na opmerkingen over corona

Wout Weghorst is opnieuw onderwerp van gesprek in Duitsland. Niet om zijn prestaties op het veld, maar daarbuiten.

De spits uit Borne was gisteren te gast in het programma Aktuellen Sportstudio op ZDF. Daarin ondervroeg de presentator hem over corona-uitspraken die hij in december deed en opnieuw leverde dat de aanvaller van Wolfsburg kritiek op.

Eind vorig jaar plaatste hij een afbeelding op Instagram met de tekst 'Stel je eens voor dat er een virus is dat zo dodelijk is, dat je je moet laten testen om te weten of je het hebt' en daarbij een verwijzing naar een documentaire. Na veel vervelende reactie verwijderde Weghorst de post weer.

Verontschuldigd voor de reacties

Op de vraag of hij de kritiek snapte, antwoordde hij gisteren: "Ik heb me allereest niet verontschuldigd voor die post. Ik heb me verontschuldigd voor de vele reacties die ik van mensen heb gekregen. Ik heb niemand willen beledigen. En nogmaals, ik heb me verontschuldigd voor de reacties die ik gekregen heb, specifiek voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Zo heb ik dat zeker niet bedoeld."

Kritisch nadenken

"Het is een zwaar en gevoelig thema", vervolgt Weghorst. "Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ieder individu kritisch nadenkt. Het is belangrijk om je te verdiepen in waar het over gaat. Dat was ook belangrijk voor mij. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst."

Beslissing genomen

Als hem gevraagd wordt of hij nog achter de uitspraken staat, zegt de aanvaller het volgende: "Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn familie, mijn kinderen en mijn vriendin. Het gaat er mij om dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is in mijn optiek de beste beslissing."

Kans gemist

Er kwamen veel reacties op het optreden van Weghorst en ook de ZDF reageerde: "Hij heeft de kans gemist om, ondanks meerdere verzoeken, zich te distantiëren van zijn eerdere uitlatingen." Weghorst moet deze week tekst en uitleg geven aan de directie van Wolfsburg. Bekijk hieronder beelden van het gesprek.