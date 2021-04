Jongeren in Steenwijkerland gaan online de strijd met elkaar aan

Geen feestjes, avondjes in de kroeg of gewoon gezellig met vrienden een drankje doen in het weekend. Door de huidige coronamaatregelen, zoals de invoering van de avondklok, is er tegenwoordig weinig meer te beleven voor de jeugd. Voor Marijn en John één van de redenen om creatief te zijn en iets te bedenken wat nog wél kan.

Smit: "We spraken elkaar hierover en het leek ons vooral erg leuk. Normaal gesproken zit je in je eentje achter je PlayStation en speel je tegen onbekenden van over de hele wereld. Nu met én tegen vrienden of jeugd uit de buurt."

Schieten

Vervolgens werd het idee in verschillende groepsapps gedeeld. "We kregen veel toffe reacties. Het was de eerste keer dat we zoiets organiseerden, dus dan is het even afwachten hoe het loopt", lacht hij. "Maar het ging super. Rond de veertig jongeren deden mee, in de leeftijd van achttien tot dertig jaar. Iedereen gedroeg zich normaal. Uiteraard was er strijdlust, dat hoort erbij he."

John en Marijn streden gisteravond tegen elkaar via een online battle (Foto: Eigen foto )

Het spel dat gespeeld werd is het wereldwijd bekende Call of Duty: Warzone. Dit is een game waarbij je als speler een oorlog speelt en beleeft vanuit je eigen gezichtspunt. "Zoveel mogelijk schieten", zo vat Smit het samen. "We spelen in teams van drie personen en zitten allemaal in hetzelfde spel. Uiteindelijk gaat het erom dat je als laatste met je team overblijft. Dan win je."

Rivaliteit

In principe kon iedereen meedoen, maar het spel werd wel gespeeld in een privé-modus. "Je krijgt dan een uitnodiging. Voor wie het alleen wilde volgen, was er een livestream geregeld. We vonden de avond voor herhaling vatbaar en willen misschien wel vaker een online toernooi organiseren."

Dat nu net Vollenhove en Sint Jansklooster tegen elkaar streden, vinden de heren juist mooi. "Er heerst altijd al een rivaliteit tussen onze woonplaatsen. Dat nemen we niet te serieus hoor, maar zo’n strijd maakt het spannender. Wie er met de winst vandoor ging? Nou, ik zou zeggen gelijkspel, maar eigenlijk heeft Klooster nipt gewonnen met 6-5. Volgende keer beter haha.''