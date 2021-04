Zeven personen aangehouden voor ramkraak bij opticien in Zwolle

Bij een opticien aan de Vispoortenplas in Zwolle is vannacht een ramkraak gepleegd. Later in de nacht zijn er in Amsterdam zeven personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de ramkraak.

De melding kwam rond vier uur binnen bij de politie. Een voertuig reed met hoge snelheid weg bij het pand in de binnenstad van Zwolle.

Op Instagram meldt de politie dat er met snelheden boven de 250 kilometer per uur werd gereden. Binnen 25 minuten was de auto in Amsterdam, waar agenten in eerste instantie drie mensen aanhielden.

Later meldde de politie dat er in totaal zeven personen zijn aangehouden. Of er iets is buitgemaakt bij de ramkraak, is niet bekend.