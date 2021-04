Boswachters tellen door corona nu zelf de reeën: "Een cadeautje"

"Dus doen we het nu zelf", vertelt boswachter Annemieke Ouwehand. "Maar ik vind het een cadeautje dat ik dit soort werk mag doen." Samen met dierecoloog Bas Worm gaat ze het gebied in om de dieren te bekijken. "Normaal krijg ik alleen foto's van de vrijwilligers maar nu leer ik de dieren ook echt herkennen, want Bas volgt ze al jaren en herkent ze bijna allemaal."

Namen

"Daar ligt de nieuwe huisbok, samen met zijn vrouwtje", fluistert Worm als hij een koppel reeën aan de rand van het bos ziet liggen. De dieren kijken even onze kant op en trekken zich verder weinig van ons aan. "Ik probeer alle dieren een naam te geven, zodat iedereen ook weet over welk dier we het hebben."

Bekijk in de video hoe de dierecoloog een Kiekeboebok nadoet:

Reeën herkennen

"Die witte vlek op het achterwerk heet de spiegel. En als er een kwastje aan hangt, dan is het een vrouwtje." Worm heeft veel geschreven over herten en reeën en is op dit moment bezig met een kinderboek over deze statige dieren. "Aan het gewei herken je welke bok het is, al laat hij aan het eind van de herfst het gewei vallen. Het nieuwe gewei groeit altijd in ongeveer dezelfde vorm terug." Het is belangrijk om te weten welke bokken er zijn, om inteelt te voorkomen.

Bejagen

Natuurmonumenten draagt de verantwoordelijkheid om de dieren te monitoren. "Er zijn ongeveer honderd reeën in het gebied en dat is al jaren zo. Daaraan kun je zien dat er een goed evenwicht is", legt Ouwehand uit.

Tevens wordt er in de gaten gehouden of de dieren niet een gevaar worden voor de omgeving. Reeën worden daarom in omliggende gebieden wel bejaagd. "Er moet voorkomen worden dat er veel verkeersslachtoffers vallen. En wij moeten er ook voor zorgen dat er niet teveel inteelt komt. Gelukkig komen er altijd vanzelf dieren uit andere gebieden hier en trekken sommige ook weg."