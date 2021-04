Onderzoek naar serie moordaanslagen in Twente heropend

Beide broers zitten momenteel gevangenisstraffen uit van 25 jaar. De twee, bijgenaamd Grote- en Kleine Wolf, zijn tegen die veroordelingen in hoger beroep gegaan. Ze vinden dat er te weinig bewijs is dat ze verantwoordelijk zijn voor een serie aanslagen in 2017. Er werd een kapper in Enschede in de fik gezet en een inwoner van die plaats beschoten in zijn auto. Ook een man uit Gronau werd doorzeefd met kogels. Daarnaast werden verschillende panden in Almelo en Enschede beschoten, die gelinkt kunnen worden aan motorclub Satudarah.

'Onbetrouwbare kroongetuige'

De advocaten twijfelen met name aan de oprechtheid van een officieuze kroongetuige. Die man, een Enschedeër met Braziliaanse roots, heeft bij de recherche een flink boekje opengedaan over de Wolven-broers. Zijn verklaringen golden als bewijs in de rechtszaak in Almelo, maar de advocaten willen ze in hoger beroep van tafel. Volgens hen is de Braziliaanse Enschedeër onbetrouwbaar.

Ook willen ze weten wat die kroongetuige in ruil heeft gekregen voor zijn verhaal. Het gerechtshof heeft toegestaan dat hij door de verdediging van de Wolven mag worden ondervraagd. Daarnaast worden twee rechercheurs opgeroepen, om te vertellen over het verhoor van de kroongetuige. Zij kunnen door de advocaten worden bevraagd over een eventuele 'deal' met de Braziliaanse Enschedeër.

September 2017 werden verschillende panden, gelinkt aan Satudarah, in Enschede en Almelo beschoten (Foto: RTV Oost)

'Rechtbankje' van Satudarah

Verder wordt een aantal leden van Satudarah gevraagd om te getuigen. Onder hen één van de oprichters van de club. Ze zouden een zogenoemd 'rechtbankje' hebben gevormd, aan wie Grote Wolf zou hebben verteld over de aanslagen waar hij van wordt verdacht. Het gerechtshof wil weten wat de Satudarah-leden te vertellen hebben.

Naast bovenstaande getuigen heeft het gerechtshof ook toegestaan dat de vermoedelijke opdrachtgever van verschillende aanslagen vragen kunnen worden gesteld. Het gaat dan om drugscrimineel Simo D., die zich nog moet verantwoorden voor het uitlokken van de moordaanslagen. Ook diens vermeende rechterhand, bijgenaamd 'Vin' of 'Brillie', wordt opgeroepen om zijn verhaal te vertellen.

Bloedgeld

Maar er zijn meer verzoeken van advocaten Roodveldt en Vlielander toegekend. Zo moet een 'geldrunner' nogmaals zijn verhaal vertellen. Hij zou de Wolven bloedgeld hebben overhandigd nadat de aanslagen waren uitgevoerd. Ook kunnen aan een voormalige verdachte vragen worden gesteld. Diens DNA is gevonden op één van de kogelhulzen.

Het ondervragen van de getuigen zal de nodige tijd gaan kosten. Onbekend is daardoor wanneer de inhoudelijke hoger beroepszaak dient. In de tussentijd moeten de veronderstelde opdrachtgever Simo D. en zijn rechterhand 'Brillie' zich bij de rechtbank verantwoorden. Die laatste is nu nog gedetineerd in Duitsland, maar wordt binnenkort overgeplaatst naar een Nederlandse cel.