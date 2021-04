Zwolse rapper Sticks wint Popprijs Overijssel 2021

Sticks wordt door de jury geroemd vanwege het uitbrengen van zijn eerste solo-album en door zijn samenwerking met Museum De Fundatie in Zwolle. De prijs is voor de achtste keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn onder anderen Snelle in 2019, Jeangu Macrooy in 2017 en The Cool Quest in 2018.

De Pop Promotie prijs gaat naar projectleider Pim Kokkeler van het Booster Festival en de favoriete Overijsselse track van 2020 is voor de groep GIRLSGIRLSGIRLS met ‘Whatever’.

De groep GIRLSGIRLSGIRLS (Foto: Stefan Lucassen)

Afgelopen weekeinde zijn tijdens het online Booster Festival in Enschede de winnaars bekendgemaakt door Roy Witte, gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel. Een videoteam verraste de winnaars aan de voordeur met kunstwerken, gebaseerd op het molecuul Dopamine, ontworpen door kunstenares Willemijn Doornebos van AKI ArtEZ in Enschede.

In 2020 werd de uitreiking overgeslagen vanwege corona. Dit jaar reikte Poppunt Overijssel drie awards uit tijdens het Booster Festival. De Pop Promotie Prijs is uitgereikt aan een persoon of organisatie die in 2020 een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de Overijsselse popmuziek. Nieuw dit jaar is de Beste Track van 2020. Gebaseerd op de geselecteerde Overijsselse tracks uit de ‘New Music Overijssel’ playlist kon het publiek stemmen op hun favoriete track.