Een kerk zonder preek en dogma's? In de PopUp kerk in Zwolle kan het

"Het is een manier van beleven van religie en kerk zonder de traditionele structuren", zegt Dijk. Samen met mede-theoloog Rik Zweers is hij PopUp-dominee van de PopUp kerk. Rik Zweers was twee jaar geleden de eerste Jonge theoloog des Vaderlands.

God is een lastig concept

"Voor de seculiere mens van de 21e eeuw is God een lastig concept", vertelt hij. "Maar er is wel degelijk behoefte aan gesprekken over de grote vragen van het leven."

Samen eten is een belangrijk onderdeel van de PopUp-kerk (Foto: Harm-Jan Dijk)

In pre-coronatijden vonden die gesprekken plaats eens in de twee weken op zondagmorgen in De Nieuwe Keuken in de wijk Assendorp. "Nu met corona is het lastig. In de zomermaanden hadden we zeker tien tot vijftien mensen." Groter hoeft de groep ook niet te worden, vertelt de jonge theoloog. De mensen, meest tussen de 25 en 35 jaar oud, treffen elkaar nu online. Een enkeling is iets ouder.

"Ons doel is niet groter worden op zichzelf. We willen een plek maken waar mensen samen het goede kunnen zoeken door ontmoeting en kunst. Als we veel groter worden is dat alleen maar een teken dat zo'n plek heel nodig is."

Een vaas stuk gooien

Elke bijeenkomst wordt begonnen met het delen van brood en wijn. Wie thuis is in de christelijke symboliek herkent er de symbolen van avondmaal of eucharistie in. Vaste elementen zijn verder het lezen van teksten uit het oecumenisch leesrooster.

Brood en wijn bij de Zwolse PopUpkerk (Foto: Harm-Jan Dijk)

De teksten kunnen aanleiding zijn voor kunstzinnige experimenten. Dijk: "Zo hebben we tattoos gezet. En een ander keer hebben we een vaas stuk gegooid. Er wordt vaak te veel gepraat, maar het gaat om de ervaring, het voelen."

Ruimte om fouten te maken

De PopUp kerk wil vooral vernieuwen. Dijk: "We zijn geen concurrent voor de andere kerken. Maar in de kerken is vaak geen ruimte voor experimenten. Hier wel. En fouten maken moet kunnen."

De PopUp kerk kent geen dogma's. "Dan kun je stoppen met zoeken. Bij ons gaat het juist om het samen zoeken". Ook een preek ziet Dijk niet zitten. "Dat legt de druk veel te veel bij één persoon.

Als je de antwoorden hebt, stop je met zoeken Harm-Jan Dijk

De Zwolse PopUp kerk is niet uniek. Theoloog Rikko Voorberg begon ermee in Amsterdam en bedacht ook de naam voor het concept. Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten, gaat de PopUp kerk weer live.

Zondag 18 april in Hoogtij.