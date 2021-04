Mega-katapult van Zwolse studente Bente krijgt tweede leven in museum

De trebuchet was ooit gebouwd door de Groep Domheid, een theatergezelschap annex vriendengroep gespecialiseerd in het bedenken van doldwaze stunts. Een ervan: het bouwen van een trebuchet. Het is de officiële benaming van de mega-katapult, waarmee ooit kastelen werden belegerd in een tijd dat het buskruit nog niet was uitgevonden.

Geschiedenis geschreven

In 2004 schreef de Groep Domheid geschiedenis door met de trebuchet een nieuw wereldrecord te schieten. Een 7,3 kilo zware bowlingbal werd namelijk 412,5 meter ver een weiland in gekatapulteerd. Wat een vermelding op in het vermaarde Guiness recordboek opleverde.

De trebuchet belandde vervolgens in de opslag, maar werd vorig jaar weer voor de dag gehaald. Het was de Zwolse studente Bente, die er vorige zomer het eerste schot loste. Dit als eerbetoon aan haar vader Ivo, die kort daarvoor op 53-jarige leeftijd was overleden. Ivo was lid van Domheid en zodoende betrokken bij de bouw van de katapult.

De Zwolse studente Bente Visser bij de trebuchet. (Foto: Jolanda Wassens)

Oud jonkvrouwtje

De trebuchet was vervolgens te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Omdat het hier echter om een tijdelijke expositie ging, moest Domheid op zoek naar een nieuwe eigenaar en werd het gevaarte op Marktplaats te koop aangeboden. 'Slechts enkele malen gebruikt, altijd van een oud jonkvrouwtje geweest', luidde de wervende tekst.

Nadat RTV Oost oktober vorig jaar aandacht besteedde aan de lotgevallen rond de trebuchet kreeg het bouwsel landelijke aandacht en meldden zich meerdere kandidaten. Uiteindelijk mag het museum Grebbelinie zich de gelukkige nieuwe eigenaar noemen.

De leden van de Groep Domheid demonteren de trebuchet voor de verhuizing naar het museum Grebbelinie. (Foto: Groep Domheid)

Volgens Jos Reinhoudt van de Groep Domheid vormde de prijs geen doorslaggevende factor. "Het ging ons er vooral om dat de trebuchet zou terechtkomen bij een eigenaar of organisatie die er ook nog regelmatig mee schiet. Bij het museum Grebbelinie kan dat."

Daarop werd de trebuchet gisteren afgebroken en overgebracht naar het museum, waar het straks weer zal worden opgebouwd. Na de demontage werd door de Groep Domheid nog een allerlaatste maal het glas geheven op de katapult.

De Groep Domheid heft nog eenmaal het glas op de trebuchet. (Foto: Groep Domheid)

De katapult bracht uiteindelijk 2.500 euro op. "Dat is ongeveer wat het hout kost als je het nieuw koopt, maar geld was niet het belangrijkste criterium", aldus Reinhoudt. "Wat we met dit geld gaan doen? Vast iets lolligs. Met z'n allen. Zodra dat weer kan."