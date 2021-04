Theater op je keukentafel: TamTam uit Deventer blijft ondanks corona vernieuwen

Met een steekwagentje met daarop twee kisten komt Gérard Schiphorst bij je thuis. Daar zit de complete voorstelling in. Hij zet een speelgoedgarage uit de jaren 60 op de keukentafel en heeft verschillende kleine modelautootjes verzameld. "Ik heb een bericht op Facebook gezet en daar kwamen best veel reacties op. En ik heb er een paar via Markplaats gekocht."

Eén-op-één-theater

Dat is de basis voor 'de Garage', een één-op-één theatervoorstelling. Uit nood geboren, want dat is momenteel de enige manier voor theatermakers om te kunnen spelen. Gérard komt wel bij mensen over de vloer, maar is de enige gast en houdt zich daarmee aan de coronaregels.

Ik verwelkom mensen in hun eigen theater theatermaker Gérard Schiphorst

Hij speelt dan voor een enkeling of een huishouden en houdt anderhalve meter afstand. "Dat live-effect is natuurlijk het allerleukste. Dat je erbij zit en het ziet gebeuren."

Joop en Sjakie

'De Garage' is een mini sitcom met in de hoofdrol garagehouder Joop, monteur Sjakie en de diverse klanten die over de vloer komen. De verschillende scènes worden ingeleid met een polygoonstem. Gérard vormt een theaterduo samen met z'n vrouw Marije. Zij hielp hem met 'de Garage', maar door het bezoekadvies van maximaal één gast per dag moet Gérard de voorstelling nu helemaal zelf spelen.

Corona dwingt hen om inventief te zijn. "Normaal gesproken bedenk je een plan en vraag je subsidie aan. Een jaar later krijg je dat misschien, dan ga je beginnen met maken en tweeënhalf jaar later is de première. Dit is gewoon twee maanden geleden bedacht", vertelt Gérard.

Première

De première vond plaats aan een bijzondere keukentafel. Namelijk aan die van de commissaris van de Koning Andries Heidema. Hij plaatste z'n eettafelstoel op gepaste afstand van de tafel en had veertig minuten lang het theater voor hem alleen.

Commissaris van de Koning Andries Heidema vormde het eenmanspubliek voor de première van 'de Garage':

"Als klein jongetje heb ik ook met zo'n garage gespeeld, maar de verhalen die Gérard Schiphorst ervan maakt... Ik heb echt genoten. Het is in deze coronatijd natuurlijk heel bijzonder dat je weer een keer een theatervoorstelling mag meemaken", zegt Heidema.

Gérard is vooral blij om weer te kunnen spelen. "Ik wil mensen iets geven wat ze zich later nog kunnen herinneren en waarvan ze een glimlach op hun gezicht krijgen. Dus zijn we gaan denken: 'wat kan er eigenlijk?'. En dit kan."