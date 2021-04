Met vijf priklocaties in IJsselland is een coronavaccin nu letterlijk dichterbij

Een grote priklocatie ging vandaag van start op meubelboulevard de Snipperling, in Deventer. In het voormalige Morrespand, een pand met twee verdiepingen van in totaal 18.000 vierkante meter. Op de begane grond heeft de GGD tien 'vaccinatiestraten' ingericht, waarin mensen worden gevaccineerd.

Vandaag zijn er nog maar vier in gebruik. In straat 7 zit Henny Hemmer uit Raalte. Samen met zijn vrouw Tineke is hij naar Deventer gekomen. "We hebben gewacht tot we hierheen konden, deze is het dichtst bij. En we wilden graag samen, dus moesten op elkaars uitnodiging wachten."

Hemmer is blij met het vaccin. "Je wilt wilt een keer je vrijheid terug, en een andere mogelijkheid zien wij ook niet." Hij en zijn vrouw Tineke willen weer gaan reizen, zegt Hemmer. Lachend: "Dat is erg belangrijk."

Afhankelijk van beschikbaarheid

GGD IJsselland verwacht medio mei of juni de volledige capaciteit te kunnen gebruiken van in totaal zo'n 45.000 prikken per week. Dat is pas zover als in Nederland wekelijks zo'n anderhalf miljoen prikken worden gezet.

Begin deze maand werden er in de twee locaties in GGD-regio IJsselland nog slechts 1100 vaccins per dag gezet. "Dat aantal groeit gestaag”, zegt manager Margreet Algera: “Het tempo waarin we vaccineren, is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. We zijn voorbereid op grote aantallen, zowel qua locaties als beschikbaar personeel."

Het vaccineren gebeurt zeven dagen per week, twaalf uur per dag. Gemiddeld worden er zo ongeveer 1.100 mensen per dag gevaccineerd. Het totaal aantal vaccinaties staat hier op ongeveer 60.000. Als de vijf locaties straks op volle toeren draaien worden er zo'n 6500 vaccins per dag gezet. Voorlopig blijft het bij de vijf locaties, meldt de GGD.