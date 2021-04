Liquidatie Zwollenaar Wolters: moordverdachte 'De Gier' liet sporen achter op het wapen

Het moordwapen, een mitrailleur, werd gevonden in een ondergrondse wapenopslag op het Zwolse landgoed Schellerberg. Net als alle andere wapens die er verborgen lagen, was ook het machinegeweer omwikkeld met tape. Zwollenaar M.B., bijgenaamd 'De Gier', heeft op dat tape zijn sporen achtergelaten. Zo kwam hij in het vizier als moordverdachte.

Volgens advocaat Den Otter is het bewijs dat zijn cliënt bij de moord betrokken is 'flinterdun'. "Het is veel speculeren, er is niets concreets."

Een deel van het wapentuig dat werd gevonden op een Zwols landgoed (Foto: Politie)

Compagnons

Slachtoffer Wolters en De Gier kenden elkaar goed, zeggen bronnen tegen RTV Oost. Ze deden geregeld zaken met elkaar. "De Gier kwam vaak bij Wolters over de vloer", vertelde de buurman vorige week tegen deze omroep. Volgens meerdere bronnen in de onderwereld hebben de twee ruzie gekregen na een diefstal.

Verschillende mensen met wie Wolters zaken zou hebben gedaan, hebben zich al moeten verantwoorden bij de rechtbank. Ook vandaag staan er drie veronderstelde compagnons terecht. Ze worden ervan verdacht samen met Henk Wolters in drugs, medicijnen, en/of wapens te hebben gehandeld. De meeste van hen spreken vol lof over Wolters. "Over de doden niets dan goeds." Ze zeggen veel verdriet te hebben van de dood van hun makker.

Zware wapens

Zwollenaar 'De Gier' zit de komende maanden vast, tot aan zijn eerste openbare rechtszitting. Naast betrokkenheid bij de moord op Wolters wordt hij ook in verband gebracht met de ondergrondse wapenopslag. Hij is al eerder veroordeeld voor het bezit van (zware) wapens en kwam al voor in twee eerdere onderzoeken rondom levensdelicten.

Naast De Gier zijn er nog twee verdachten die volgens de opsporingsdiensten betrokken zijn bij de verborgen wapenopslag. Dat zijn Zwollenaar Ö.S. en Harderwijker H.D.. Ook zij zijn in het verleden veroordeeld voor het hebben van (zware) wapens.

Zwollenaar Ö.S. was daarnaast in beeld als verdachte van een andere moord in Zwolle, de liquidatie van kok Robert Voorhorst in 2014. Dat onthulde RTV Oost onlangs. Overigens speelde ook Henk Wolters mogelijk een rol in die liquidatie, zegt het openbaar ministerie.

Ö.S. is momenteel op vrije voeten, maar geldt wel als verdachte in de zaak van de verborgen wapenopslag. Harderwijker H.D. zit daar (nog) wel voor vast. Volgens zijn advocaat onterecht, omdat er volgens hem vrijwel geen bewijs is. Deze week wordt duidelijk of H.D. langer achter tralies blijft.