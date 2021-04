Wel of niet versoepelen? Overijsselse ziekenhuizen zijn het er niet over eens (Foto: Bewerking RTV Oost)

In de ziekenhuizen in Overijssel wordt met spanning uitgekeken naar de persconferentie van morgen. Hoewel het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen langzaam stijgt, wordt meer dan ooit gesproken over versoepelen van de maatregelen. Maar is het ook de oplossing? Daarover verschillen de meningen. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Oost langs vier Overijsselse ziekenhuizen.

Er gaan twee verschillende meningen rond in de ziekenhuizen. Een daarvan is het versoepelen om controle in de samenleving te houden. De andere is het vasthouden aan de maatregelen, omdat het in de ziekenhuizen nog altijd te druk is.

De burgemeesters van de vier grote steden willen al weken dat de terrassen worden heropend. Vorige week leek het er even op dat het volgende week zou gaan gebeuren, maar gisteren kwam het kabinet daarop terug. Dat gebeurde onder meer na kritiek van OMT-leden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

MST

Het MST in Enschede ziet lichte versoepelingen wel zitten, zegt Jan den Boon van de Raad van Bestuur. "Covid zal nog vele maanden de ziekenhuizen beheersen. We kijken nu aan tegen die derde piek, die gelukkig iets minder gevreesd is dan gedacht, maar dit is nog niet over. Het is zaak om de maatschappij stukje bij beetje open te zetten. Zolang de ziekenhuizen dat aankunnen, denk ik dat we daar oog voor moeten hebben."

"We moeten als ziekenhuisbranche kijken naar andere branches waar ook hoge noden zijn. Daar is er ook dringende behoefte aan het afschalen van de maatregelen. Daarom kunnen we beter nu gecontroleerd een aantal zaken terugdraaien, dan dat dat in de zomermaanden volledig ongecontroleerd gaat."

"Wat wij wel merken is het dat aantal coronapatiënten langzaam oploopt, ook op de ic. Maar we hopen het effect van de vaccinaties te zien. Daarmee hopen we dat de oploop van de patiënten binnen een paar weken stopt", vult een woordvoerder van het Enschedese ziekenhuis aan.

Toch benadrukt ook Den Boon dat het druk is in het ziekenhuis. Zo worden operaties nog steeds uitgesteld. "Als het alleen over de zorg zou gaan, zou de zorg gebaat zijn bij een harde lockdown. Dat is niet realistisch op dit moment, dus moeten we kijken wat er mogelijk is."

OLVG

Deze opvatting werd gisteren geopperd door de hoogste baas van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, Maurice van den Bosch. Hij zegt dat de opening van terrassen juist zou kunnen helpen om om ongecontroleerde samenkomsten te voorkomen. Daar sloot IC-arts Diederik Gommers zich vanmorgen bij aan.

"Vertrouw er op dat horeca-ondernemers correct handhaven en maak ze mede-eigenaar van de oplossing. Het is mogelijk om én in het belang van de ziekenhuizen te handelen, én de samenleving perspectief te bieden", licht de hoogste man van het Amsterdamse ziekenhuis zijn standpunt toe.

'Snappen behoefte, maar is onverstandig'

Deze mening wordt in Zwolle, bij het Isala Ziekenhuis, niet gedeeld. "Wij begrijpen dat mensen erg veel behoefte hebben aan versoepelingen, zoals geopende buitenruimten, maar Isala vindt de versoepeling echt heel onverstandig", laat een woordvoerder weten.

Vorige week gaf de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aan eventuele versoepelingen niet te zien zitten:

Volgens het Isala Ziekenhuis is de druk op de zorg nog te hoog. "We zien dagelijks het aantal mensen dat op onze ic ligt, stijgen. Daarnaast is een groot gedeelte van onze medewerkers nog niet gevaccineerd. Onder deze omstandigheden is er geen ruimte voor versoepelingen. Isala staat achter het standpunt van de NVZ hierin."

Met het gegeven dat er een groep niet-gevaccineerde zorgmedewerkers is, heeft ook het ziekenhuis in Enschede mee te maken. Daar verwacht het ziekenhuis vandaag of morgen de eerste levering van het Janssen-vaccin te krijgen. Vandaag ontvangt Nederland zo'n tachtigduizend doses van het vaccin, waar maar één prik van nodig is. Ongeveer de helft daarvan is gereserveerd zijn voor medewerkers die met coronapatiënten werken.

Ook het Isala-ziekenhuis hoopt een levering van het Janssen-vaccin te krijgen, al is het nog niet bekend wanneer.

'Nog even met elkaar volhouden'

Het Deventer Ziekenhuis deelt de mening van de collega's in Zwolle. "Wij snappen ontzettend goed dat iedereen snakt naar deze versoepelingen. Maar we vragen toch ook om aandacht te blijven houden voor de zorg. Want het feit is nou eenmaal dat de ic’s - ook die van ons - overvol zijn."

Ook in Deventer wijzen ze op de druk die nog op de zorg staat. "We staan inmiddels met één been in die voorspelde derde golf. En hopelijk is deze snel voorbij, maar we kunnen niet wegkijken en het aan laten komen op misschien wel een scenario waarbij we moeten kiezen aan wie we wel of geen zorg kunnen bieden. Ik hoop dus dat we het in Nederland nog even met elkaar volhouden. Dat zou ook recht doen aan de tomeloze inzet van alle zorgmedewerkers die het afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt."

Het ZGT ziekenhuis, met vestigingen in Hengelo en Almelo, laat desgevraagd weten de persconferentie van morgen af te wachten. "Het is lastig om te reageren. We wachten liever eerst morgen af. Aan de hand daarvan kunnen we zeggen wat we ervan vinden."

Den Haag

Een dag voor de persconferentie geeft het demissionaire kabinet nogmaals aan dat versoepelingen in de buitenlucht er niet inzitten. "De situatie is er epidemiologisch niet naar dat we het verantwoord kunnen doen", zegt minister Grapperhaus tegen de NOS.

Vanmiddag wordt er in het Veiligheidsberaad gepraat tussen de burgemeesters en de minister. "Dan gaan we het er goed over hebben. We gaan er zeker uitkomen", zegt Grapperhaus.