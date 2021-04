Broers in 'zaak-Lotte' vandaag eerste keer voor de rechter, justitie beschikt over filmbeelden

Deze beelden zijn gemaakt met een bewakingscamera van een nabijgelegen bedrijf. Deze camera stond bij toeval gedeeltelijk gericht op de plek waar Lotte later is teruggevonden.

Herkenbaar

Op de beelden zijn beide broers te zien, herkenbaar aan hun kleding. Zo draagt de oudste van de twee een hoody en is de jongste te herkennen aan zijn witte gymschoenen. Te zien is dat ze in de weer zijn met 'iets': mogelijk gaat het om het lichaam van Lotte.



De beelden waren aanvankelijk kwalitatief van een zeer matige kwaliteit, maar volgens bronnen is het met moderne technieken intussen gelukt om ze duidelijker te maken.

Een bewakingscamera van een bedrijf dichtbij de plek waar het lichaam van Lotte is gevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

De twee broers zitten intussen dusdanig lang in voorarrest dat ze - zoals het wettelijk protocol dat voorschrijft - een eerste keer voor de rechter moeten worden gebracht. Dat gebeurt in de loop van deze ochtend. De oudste van de twee broers zal er niet bij zijn. De jongste zal de pro-formazitting via een videoverbinding bijwonen, zo is de planning.

Jeugdrecht?

Een van de grote vragen die zich nu vooral opwerpt: wordt de oudste verdachte straks volgens het jeugd- of het volwassenenstrafrecht berecht?

Het lichaam van Lotte werd 10 januari gevonden in een sloot van bedrijvenpark Het Wendelgoor, aan de rand van Almelo. De jongste verdachte in deze zaak is 15 jaar, maar zijn oudere broer werd ruim een maand later achttien jaar.

Kinderrechter

Strikt genomen betekent dit dat beide broers op dat moment minderjarig waren en zich daarom voor de kinderrechter zullen moeten verantwoorden.

Bij een veroordeling kan jeugddetentie tegen ze worden opgelegd. Voor een 15-jarige is dat maximaal één jaar, voor een 16- of 17-jarige maximaal twee jaar.

Wel kan er eventueel ook jeugd-tbs (de zogenoemde PIJ-maatregel) worden opgelegd. Die kan maximaal zeven jaar duren, maar kan aansluitend eventueel in reguliere tbs worden omgezet.

Een gedenksteen en bloemen dichtbij de plek waar het lichaam van Lotte werd gevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Een officier van justitie kan de rechtbank echter vragen om een verdachte volgens het volwassenenstrafrecht te veroordelen. In dat geval kunnen aanzienlijk hogere straffen worden opgelegd.

Daarvoor gelden enkele belangrijke criteria. Zo is - behalve de leeftijd dat een verdachte intussen bijna achttien jaar is - vooral de ernst van het misdrijf van belang.

Ook de houding die een verdachte laat zien, speelt een prominente rol. Gedraagt de persoon zich schuldbewust of juist niet door zich bijvoorbeeld stelselmatig te beroepen op zwijgrecht. Maar cruciaal is de 'persoon van de verdachte': in hoeverre hij of zij tegenover gedragsonderzoekers een volwassen indruk maakt.

Opa-moord Wierden

Eenzelfde scenario deed zich voor in het strafproces rond de zogenoemde opa-moord in Wierden. In deze zaak had een jongeman uit die plaats zijn grootvader met 38 messteken van het leven beroofd. Vanwege de ernst van het misdrijf en omdat de jongeman ten tijde van het misdrijf bijna achttien was, wilde justitie de Wierdenaar volgens het volwassenenstrafrecht berechten.

Toen de rechtbank daar niet in meeging, tekende het OM hoger beroep aan. Tijdens dit appèl oordeelde het gerechtshof dat hier een veroordeling volgens het jeugdrecht op z'n plaats was. Vooral omdat de jongeman volgens psychologen verminderd toerekeningsvatbaar was en nog geen volwassen indruk maakte. Daarop legde het Hof de maximale jeugdstraf op: twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

Psychisch onderzocht

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie wil niet kwijt of justitie in de 'zaak-Lotte' straks zal vragen om de oudste broer volgens het volwassenenstrafrecht te veroordelen. "Daar doen we in dit stadium nog geen mededelingen over", aldus de zegsvrouw.

Veel zal in dat verband afhangen van het onderzoek in het forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim, dat bekend staat als het Pieter Baan Centrum voor jeugdige delinquenten. Psychiatrisch onderzoek moet onder meer uitwijzen in hoeverre de oudste van de twee broers al een volwassen indruk maakt.

Beide broers zijn hier de afgelopen weken uitgebreid psychisch onderzocht en geobserveerd. Dit onderzoek is nog in volle gang.

Reacties advocaten

Advocaat Hans Speijdel, raadsman van de oudste broer, zegt dat hij ervoor zal pleiten dat het jeugdrecht zal worden toegepast. "Hoe je het ook wendt of keert: ten tijde dat dit is gebeurd, was mijn cliënt minderjarig." Speijdel wijst op het grote verschil in straf dat kan worden opgelegd: "Bij een volwassene heb je het bij doodslag al snel over 14 jaar. Bij een jeugdige verdachte is dit maximaal twee jaar."

Volgens de raadsman zal veel afhangen van het onderzoek in de kliniek of het OM hem straks volgens het jeugdrecht of volwassenenstrafrecht zal willen laten berechten.

Advocaat Rob Oude Breuil van de jongste verdachte laat weten in afwachting te zijn van de resultaten van het politieonderzoek: "Tot die tijd kan ik eigenlijk niets zeggen."

Relatie met Lotte

Aanvankelijk waren de achtergronden in de 'zaak-Lotte' nog totaal onduidelijk en was het zelfs de vraag of de broers en het meisje elkaar kenden.

Zoals RTV Oost echter meldde, hebben beide broers een relatie met Lotte gehad. Onafhankelijk van elkaar, maar met slechts een kort tijdsbestek ertussen.

Slepende ruzie

De beide broers en Lotte waren op een bepaald moment met elkaar in een slepende ruzie verwikkeld geraakt. Reden om die middag af te spreken op het industrieterrein. Daar kwam het tot andermaal een woordenwisseling, waarbij de gemoederen steeds verder opliepen. Vervolgens zou Lotte tegen de grond zijn geduwd. Wat zich daarna heeft afgespeeld, is echter nog onduidelijk.

Het rechercheteam, dat luistert naar de naam Bateleur 21, probeert nu onder meer te achterhalen waarover Lotte en de twee broers ruzie hebben gekregen en hoe die ruzie er vervolgens uit heeft gezien. Duidelijk is intussen wel dat het enige tijd heeft geduurd voordat de broers alarm hebben geslagen. Daarop ging hun vader ter plaatse, die via 112 de politie informeerde dat er 'iemand in het water' lag.

Hoe in het water?

Het rechercheteam probeert onder meer te achterhalen wat zich na de ruzie heeft afgespeeld. De broers worden immers niet alleen verdacht van moord dan wel doodslag , maar ook dat ze hebben geprobeerd het lichaam van Lotte te doen verdwijnen. Een van de belangrijkste onderzoeksvragen is dan ook hoe Lotte in het water kon belanden.

Ondanks uitgebreid forensisch onderzoek is het nog steeds niet gelukt de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Hoewel de kans bestaat dat daar nooit volledig uitsluitsel over kan worden geboden, is vooralsnog het meest aannemelijke scenario dat de tiener door verdrinking om het leven is gekomen. Een andere mogelijkheid is dat ze uiteindelijk is bezweken aan een combinatie van verdrinking, het letsel dat ze bij de ruzie opliep en onderkoeling, aldus het onderzoek.

Met een speciale matrix-wagen deed de politie een getuigenoproep. (Foto: News United / Bert Kamp)

Het team heeft de afgelopen tijd een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie gemaakt van wat er die fatale middag is gebeurd. Dat gebeurde onder meer aan de hand van videobeelden van bewakingscamera's van omliggende bedrijven. De broers hebben die middag met de scooter van de oudste in de buurt rondgereden en ook de vader is er met zijn busje geweest. Daar zat overigens enige tijd tussen.

Dergelijke beelden spelen in dit soort onderzoeken een belangrijke rol voor het maken van een tijdlijn.

Bovendien beschikt justitie dus over de videobeelden die zijn gemaakt van de plek waar Lotte is teruggevonden. Daarnaast hebben zich na een getuigenoproep meerdere getuigen gemeld die zich die middag in de buurt van het industrieterrein bevonden.

Vader blijft verdacht

Behalve de twee broers werd destijds ook de vader aangehouden. Hij hoeft vandaag niet voor de rechter te verschijnen, maar blijft volgens een woordvoerster van het OM wel verdachte in de zaak.

De verwachting is overigens dat tijdens de rechtszaak van vandaag geen beslissingen worden genomen. De beide broers verblijven namelijk nog in de observatiekliniek. Vervolgens moet ook nog rapportage worden opgemaakt, wat enige tijd in beslag zal nemen. De verwachting is dan ook dat de volgende rechtszitting - over circa 90 dagen - eveneens zal worden aangehouden.

Onduidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.