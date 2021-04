Lotte Kreuwel genomineerd voor NL Award

RTV Oost-verslaggever Lotte Kreuwel is genomineerd voor een NL Award. De NL Awards zijn jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. Kreuwel is genomineerd in de categorie Jong Talent.

In deze categorie worden jonge journalisten of programmamedewerkers genomineerd die inspelen op nieuwe (journalistieke) vormen voor productie, onderzoek, interactie met het publiek, of distributie van nieuws of informatie.

Smaakt naar meer

De jury is enthousiast over het werk van Kreuwel. "Je ziet absoluut niet dat de maker nog relatief weinig ervaring heeft. Dit smaakt naar heel veel meer."

Ze neemt het op tegen Bas Dingemanse (L1) en Jordi de Jong (RTV Utrecht). Op 27 mei wordt tijdens de online uitreiking van de NL Awards 2020 bekend gemaakt of Kreuwel in de prijzen is gevallen en een Gouden Award in de wacht heeft gesleept.