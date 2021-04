Tieners in Twente grijpen weer vaker naar alcohol, stijging voor het eerst sinds 2007

Twente staat al langer bekend als een regio waar veel gedronken wordt. Maar juist het aantal jongeren onder de achttien jaar dat alcohol drinkt, daalde sinds 2007 jaar op jaar. Alcohol nuttigen onder je achttiende werd steeds minder geaccepteerd, stelden deskundigen. Campagnes als 'NIX18' droegen daar volgens hen sterk aan bij.

Toename onder alle groepen

De nieuwste cijfers over 2020 laten duidelijk een ander beeld zien. Van het vmbo tot het vwo: het aantal Twentse minderjarige jongeren dat al eens alcohol heeft gedronken, nam vorig jaar fors toe. De stijging was het sterkst onder jongeren uit klas twee (13- tot 14-jarigen), met meer meisjes dan jongens.

Opvallend is ook dat minderjarige jongeren fors meer drinken dan een jaar eerder. Het aantal meisjes dat aan bingedrinken doet - minstens vier glazen alcohol op één avond - steeg tot bijna een derde. In 2019 was dat nog een kwart. De stijging in alcoholconsumptie lag op het Twentse platteland hoger dan in het stedelijk gebied.

"Met alcohol zijn we nooit het beste jongetje van de klas geweest als GGD Twente-zijnde, maar nu zijn we weer terug op het oude niveau van 2015. Daar maak ik me wel zorgen over", zegt Marieke Weernink, epidemioloog bij de GGD Twente.

Met alcohol zijn we nooit het beste jongetje van de klas geweest Marieke Weernink, epidemioloog GGD Twente

Achter de voordeur

Doordat de horeca al bijna een half jaar dicht zit, wordt er door tieners vooral thuis en bij vrienden alcohol genuttigd. "Dat is zorgelijk, want achter de voordeur heb je geen regels en wetten zoals je die in de horeca hebt", zegt Weernink.

Het ontbreken van sociale controle, die er in de horeca wel vaak is, kan volgens haar meespelen in de toegenomen alcoholconsumptie onder tieners. "Het kan een mogelijke verklaring zijn, maar dat kunnen we niet uit de data halen."

In de Gezondheidsmonitor over 2019 zag de GGD al dat jongeren vooral in thuissituaties relatief vaker en meer alcohol drinken. "Jongeren gingen in de horeca toen juist minder drinken", aldus Weernink.

Er wordt door tieners vooral thuis en bij vrienden alcohol genuttigd (Foto: ANP / Patricia Rehe)

Meer stress en verveling

Uit de nieuwe Gezondheidsmonitor komen ook andere 'corona-effecten' naar voren. Zo bewogen Twentse jongeren in 2020 'significant minder' dan de jaren ervoor. Een kwart van de jongeren ervaart bovendien meer stress, bijvoorbeeld over wat anderen van hem of haar vinden. Meer jongeren kampen met slaapproblemen en depressieve gevoelens. 67 procent van de scholieren mist het afspreken met vrienden en zeker de helft van de jongeren verveelt zich meer.

Aan de nieuwe Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD Twente deden 5371 tweedeklassers en vierdeklassers van de middelbare scholen in Twente mee. Het aantal jongens en meisjes dat deelnam lag nagenoeg gelijk. De resultaten zijn vergeleken met de Gezondheidsmonitor uit 2015 en 2019. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 19 oktober tot 5 december 2020, toen de gedeeltelijke lockdown al van kracht was.

Dat de coronacrisis jongeren in Overijssel niet onberoerd laat, bleek eerder dit jaar al. De GGD Twente gaf toen aan beduidend meer tieners door te verwijzen naar de specialistische ggz, zoals de psycholoog, dan vóór corona. Ook in IJsselland is meer 'corona-eenzaamheid'.