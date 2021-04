Geen ronkend geluid, maar een lege garagebox; wie weet waar de gestolen Corvette van Frank Strijker is?

Strijker schrok zich rot toen hij op zondag 28 maart in plaats van zijn trots een lege ruimte aantrof achter de garagedeur. Omdat de Corvette bepaald geen wagen is voor de dagelijkse boodschappen, werd die maar zo nu en dan 'van stal' gehaald voor een ronkend ritje. Vandaar dat hij begin maart voor het laatst bij zijn rode bolide in de garagebox was geweest.

Strijker: een van de mogelijkheden is dat Corvette al 'gestript' is (Foto: Onder de Loep)

Stuur

Strijker had een simpele, en naar hij dacht doeltreffende, manier bedacht om te voorkomen dat zijn Corvette zou worden gestolen. Hij nam het stuur mee om te voorkomen dat iemand ermee weg zou kunnen rijden. Dat wegrijden is waarschijnlijk niet gebeurd, toch is de auto is wel verdwenen... Bedremmeld staat hij met het stuur in zijn hand bij de lege garagebox:

Dit stuur is het enige wat ik nog van de Corvette heb Frank Strijker

Stuur uit Corvette gehaald om diefstal auto te voorkomen (Foto: Onder de Loep)

Hoe is die auto zonder stuur dan weggekomen? Mogelijk is de Corvette op dolly's gezet en uit de garagebox gerold om daarna bijvoorbeeld op een auto-ambulance geladen te worden. Mogelijk is dat iemand opgevallen. Het is ergens tussen 5 en 28 maart overdag of in het donker gebeurd.

Grijze afdekhoes

Een knalrode Corvette is een auto die gezien (en gehoord) wil worden, maar mogelijk was die tijdens de diefstal aan het zicht onttrokken door een grijze stoffen hoes die de hele auto afdekt. In de garagebox is de zak van de afdekhoes achtergebleven. Mogelijk heeft iemand iets van het formaat van de auto onder de grijze hoes gezien aan de Haaksbergerstraat of omgeving.

USA

Als je Frank Strijker vraagt wat hij denkt dat er met zijn Corvette is gebeurd zegt hij: "Of die ligt ergens in duizend stukjes voor de onderdelen of die staat in een container klaar om naar Amerika te gaan, als die er niet al is." In Amerika rijden ook nu nog vele honderden Corvettes uit de jaren zeventig rond.

Wie weet waar deze Corvette uit 1977 nu is? (Foto: Onder de Loep)

Back to the 70's

Terug naar de kinderjaren van de eigenaar en het bouwjaar van de gestolen Corvette, Als kind droomde Strijker (52) er al van: rondrijden in zijn eigen Corvette. Hij kreeg de liefde voor bijzondere auto's met de paplepel ingegoten. Hij ging met zijn vader naar autoraces om zich te vergapen aan de snelle glimmende bolides. Daar werd een fundament gelegd voor wat hij jaren later -samen met zijn vrouw- zou verwezenlijken.

Overleden vrouw

In 2003 kocht hij de gedroomde Corvette, die hij helemaal liet strippen om weer vanaf de bodem opnieuw op te bouwen, want "ik heb een hekel aan dingen die het niet doen", zegt Strijker. Er ging veel geld zitten in de auto. De passie voor de auto deelde hij met zijn vrouw. De auto was bijna klaar toen zijn vrouw in 2016 overleed. Na haar overlijden overwoog Strijker even de auto weg te doen, maar daar kwam hij op terug toen hij zich realiseerde dat de Corvette hen beiden verbond.

Er zit gewoon een hele grote emotionele waarde voor mij in die auto Frank Strijker

Help mee om de gestolen rode Chevrolet Corvette uit 1977 terug te brengen bij Frank Strijker die zo'n emotionele herinnering heeft aan de klassieker. Hij doet een oproep aan de dieven: " Geef me mijn auto terug, laat hem desnoods ergens achter op een parkeerplaats."

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link