Man (49) heeft geheugenverlies na ernstige mishandeling in huis in Enschede

Op woensdagavond 10 maart stapte het slachtoffer rond 19.30 uur op de Oldenzaalsestraat in de buurt van de Boulevard 1945 in een blauwe auto, mogelijk een Audi. Die auto reed richting de wijk Velve-Lindenhof, waar hij in een huis ernstig werd toegetakeld. In welk huis dat gebeurde, is niet duidelijk.

Ziekenhuis

Na de mishandeling wordt de ernstig gewonde man rond 20.00 uur weer aangetroffen op de Oldenzaalsestraat. Het is niet bekend hoe hij daar is gekomen. De man moet met gebroken ribben, een gebroken bot in zijn hand en hoofdwonden naar het ziekenhuis. Daar moet hij enkele dagen blijven. Door de mishandeling weet hij niets meer van die avond.

Wie heeft woensdagavond 10 maart tussen 19.30 en 20.00 uur iets opvallends gezien aan de Oldenzaalsestraat of iets gezien/gehoord in of bij een huis in de wijk Velve-Lidenhof?

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link