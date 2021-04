Zusjes Sanne en Lieke Wevers geselecteerd voor EK turnen

De Oldenzaalse zusjes Sanne en Lieke Wevers mogen later deze maand meedoen aan het EK turnen in het Zwitserse Bazel. Ze zitten in de selectie die bondscoach Bram van Bokhoven vandaag bekendmaakte.

Ook Naomi Visserr en Tisha Volleman zitten bij de vrouwen in de selectie. Eythora Thorsdottir neemt geen risico's met het oog op de Olympische Spelen en doet niet mee. Het is een individueel EK, er is geen teamuitslag. In 2018 pakte Sanne Wevers goud op de balk op het EK in Glasgow.

Mannen

Bij de mannen zijn Bart Deurloo, Jordi Hagenaar, Loran de Munck, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Epke Zonderland geselecteerd. Ook Vincent Wevers, coach van zijn dochters, gaat mee. Eerder werd bekend dat hij niet mee gaat naar de Spelen in Tokio van komende zomer. Van Bokhoven: "Dit evenement is een goede test op weg naar Tokio. Dit is sinds lange tijd de eerste wedstrijd waarbij de sporters zich internationaal kunnen meten."