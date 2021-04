Minister Grapperhaus na overleg met burgemeesters: binnen een maand versoepelingen

Versoepelingen van de coronamaatregelen zullen in ieder geval niet langer dan een maand op zich laten wachten. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie gezegd na het overleg in het Veiligheidsberaad, meldt de NOS.

Volgens Grapperhaus kunnen publieke buitenruimten vanwege de coronacijfers nog niet open. Burgemeesters van de grote steden hadden gevraagd om opening van de terrassen. "Ik heb in herinnering gebracht dat het probleem is dat dan niet alleen de horeca-mobiliteit toeneemt, maar de hele recreatie-mobiliteit. Meer bewegingen en meer mensen op de been", zegt Grapperhaus tegen de NOS

Gisteren besloot het kabinet dat er zeker niet vanaf 21 april zal worden versoepeld, maar mogelijk wel een week later. Volgens Grapperhaus bekijkt het kabinet per week of versoepelingen mogelijk zijn. Morgen vergaderen de demissionaire ministers en de voorzitter van het Veiligheidsberaad opnieuw en volgt er een persconferentie.

Grapperhaus benadrukte dat versoepeling niet mogelijk is voordat de piek van de coronacijfers is bereikt. "We zien dat we dicht in de buurt van die piek zitten. Als ik het OMT goed beluister, dan zeggen zij: houd het nog even vol want dan zal het dalen. Ik denk in ieder geval korter dan een maand."