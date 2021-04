Eigenaren failliet demontagebedrijf uit Almelo in Porsche op zoek naar familie in Irak

In mei 2013 wordt het faillissement van Autodemontage Almelo (ADA) aangevraagd. Het bedrijf dat op dat moment bezig is met nieuwbouw naast de A35, een miljoenenproject, heeft geen geld meer en beide eigenaren, Harout B. en Karwan H. zijn vertrokken naar Irak.

Volgens officier van justitie Huang hebben de eigenaren faillissementsfraude gepleegd en zijn ze ook verantwoordelijk voor het onttrekken van waardevolle zaken uit het faillissement. Ze eist tegen beide een celstraf van zestien maanden waarvan zes voorwaardelijk.

ADA sloopte auto's voor de Dienst Domeinen. De onderdelen die de sloopauto's opleverden werden voornamelijk verscheept naar Irak, waar beide eigenaren vandaan komen. Het was een goede business, in 2012 werd er nog 4,5 ton winst gemaakt, en ADA maakte zich op voor een verhuizing.

Donkere wolken

Maar begin 2013 ontstonden er financiële problemen. Niet alleen liepen de kosten van de nieuwbouw schrikbarend op, de Dienst Domeinen kwam plots met een vordering van 250.000 euro. Als die niet betaald werd zou de stroom aan sloopauto's stoppen en zou de handel stilvallen.

De eigenaren gingen een lening aan bij een Iraakse opdrachtgever maar het lijkt erop dat het allemaal niet mocht baten. Bouwondernemers begonnen te morren omdat betalingen uitbleven en de bank riep eigenaar B. op het matje omdat hij namens de bank een brief met een betalingsbevestiging had verzonden aan een aannemer.

Poort op slot

Rond de Paasdagen van 2013 'ontploft' de boel in Almelo. Personeel maar ook medewerkers van bouwbedrijven melden zich tevergeefs aan de poort van het in aanbouw zijnde bedrijf. De poort blijft op slot en het wordt duidelijk dat B. en H. niet meer in Nederland zijn.

De twee zijn, in een recent gehuurde Porsche Cayenne, op weg naar Irak. Geen vlucht voor schuldeisers zegt B. maandag voor de Almelose rechtbank. Nee, hij had net van familie in Irak gehoord dat zijn vrouw met de kinderen spoorloos verdwenen was. In paniek was hij met zijn vennoot H. in de Porsche gestapt en waren ze in één streep naar Irak gereden. De Porsche is inmiddels spoorloos verdwenen. Dat gebeurde volgens B. nadat gewapende mannen het voertuig bij een kruispunt in Irak klemreden en meenamen.

Bedrijf leeggeplunderd

In Almelo treft de curator een leeggeplunderd bedrijf aan. De bankrekening is leeg, gehuurde voertuigen en nog overgebleven autowrakken zijn spoorloos en de administratie vertoont grote gaten. Met het faillissement gaan aannemers en leveranciers fors het schip in, ze kunnen fluiten naar hun centen. Het faillissement wordt in 2016 opgeheven bij gebrek aan baten.

Eigenaren B. en H. ontkennen dat ze schuldig zijn aan fraude. Zij waren druk bezig om het bedrijf te redden totdat de noodlottige boodschap uit Irak kwam. Dat was het moment dat ze alles lieten vallen en nog maar aan één ding dachten, het terugvinden van vrouw en kinderen. Dat hun bedrijf twee maanden na hun aankomst in Irak failliet was verklaard moesten ze uit de media vernemen.

Goede bedoelingen

De twee bleven een tijd in Irak en werden uiteindelijk in 2016 aangehouden. De een in Duitsland, de andere in Nederland. Hun advocaat is heilig overtuigd van de goede bedoelingen van zijn cliënten. Hij vroeg de rechtbank om nog een aantal getuigen te horen die dat kunnen onderbouwen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak