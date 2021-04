Oproep GA Eagles: "Spelersbus niet meer uitzwaaien"

Gisteren en op Tweede Paasdag hadden honderden fans van de voetbalclub uit Deventer zich verzameld bij de oprit van de A1 om de selectie met vuurwerk aan te moedigen voor de duels met De Graafschap en NAC Breda. Volgens Go Ahead Eagles nam bij het tweede uitzwaaimoment zowel het aantal mensen op de rijbanen als de zwaarte van het vuurwerk flink toe.

"Op rem trappen"

"Vandaar dat we samen met de gemeente en politie op de rem trappen wat betreft dit soort uitzwaaiacties", stelt algemeen directeur Jan Willem van Dop. "De spelers en stafleden hebben nu ervaren hoe het publiek achter hen staat en zal die wetenschap meenemen richting volgende (uit-)wedstrijden. Dus we doen op iedereen een dringend beroep om het uitzwaaien nu even te laten voor wat het is."

Overlast

In het verleden werd de selectie van Go Ahead Eagles wel eens uitgezwaaid bij het eigen stadion, maar dat leidde tot overlast in de omgeving van De Adelaarshorst. Daarom gebeurde dat de afgelopen keren elders.

Van Dop: "We snappen dat supporters uiting willen geven aan hun betrokkenheid bij de club, zeker nu wedstrijdbezoek er door de coronamaatregelen niet in zit. Vandaar ook dat er bij de afgelopen twee uitzwaaimomenten niet op grote schaal is opgetreden."

Kansen nihil

Go Ahead Eagles verloor de uitwedstrijd tegen De Graafschap gisteren met 1-0 en daardoor zijn de kansen op directe promotie naar de Eredivisie nihil geworden. Komende zaterdag staat er een thuiswedstrijd op het programma, tegen Almere City FC.