Op zoek naar verdwenen kunstwerk in Enschede

De zoektocht begint bij Roel Ras, liefhebber van autobussen en TET, die foto's heeft van de sloop van het pand. Op de foto's is ook het kunstwerk van Hallema te zien; niet meer geel, maar groen geschilderd. Ras heeft een idee wat er met het kunstwerk is gebeurd, maar verwacht weinig goeds: "Connexxion geeft niet zo veel om historie, dus ik denk dat er weinig is gedaan om het te behouden."

Bewaard

In zijn werkplaats is Ruurd Hallema op zoek naar een schaalmodel van het werk, dat hij ergens op z'n zolder bewaard heeft. "Zo heb je en beetje een idee van hoe het er uitzag." De spiraal stond voor de toen nog jonge kunstenaar voor beweging, refererend aan de bussen van de TET die in het gebouw aan de Kottendijk onderhouden werden. Hallema's kunstwerk werd bij de opening in 1984 geplaatst.

Het kunstwerk voor het oude pand van de TET, later Connexxion (Foto: via Roel Ras)

Op de foto's van de sloop van het pand is een container te zien van Hein Heun, het sloopbedrijf uit Enschede. Een telefonisch gesprek met Hein Heun zelf biedt even hoop: "Ik ga het de jongens vragen." Maar na een kort onderzoek blijkt niemand daar het kunstwerk te hebben gezien. Heun verwijst naar de gemeente.

Verkocht

En dat lijkt het meest logisch, omdat Connexxion het pand en de omliggende grond in 2006 verkocht aan de gemeente Enschede. Woordvoerder Ruud Lutjenhuis duikt de organisatie in, maar komt al gauw tot de conclusie: "Het kunstwerk behoort niet tot de gemeentecollectie. We hebben dus geen idee waar het is." Herman de Gooijer van Connexxion belooft nog na te vragen bij oud-collega's die in Enschede gewerkt hebben, maar Ruurd heeft inmiddels weinig hoop.

Hij vindt het verdrietig en hoopt dat iemand nog weet waar het kunstwerk naar toe is gegaan. "Het doet toch een beetje pijn. Vooral die onzekerheid, dat je niet weet wat er mee is gebeurd. Als het bij iemand in de achtertuin ligt ben ik daar ook niet blij mee, maar dan weet ik in elk geval waar het is."

Oud ijzer

Dan komt er toch nog een mailtje van Connexxion. Slecht nieuws. "Volgens degene die indertijd de ontmanteling heeft geregeld toen wij daar weg moesten zou de sloper van het pand het als oud ijzer hebben verkocht. Ik ben dus bang dat het kunstwerk niet meer te traceren is." Helemaal honderd procent zekerheid is er niet, maar het lijkt erop dat het kunstwerk als verloren moet worden beschouwd. Ruurd reageert verslagen via de app: "Ahh neeee." De kunstenaar is teleurgesteld. "Er is erg onzorgvuldig mee omgegaan."