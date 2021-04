König na stevig debat Veiligheidsberaad: 'Bijna iedereen wil de terrassen openen'

Het was een helder signaal aan demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie gisteren in het Veiligheidsberaad. Bijna alle veiligheidsregio's willen dat de terrassen weer open gaan. "Natuurlijk ook voor de gezelligheid, maar vooral vanwege de druk in de openbare ruimten", zegt de Deventer burgemeester Ron König.

"Het echte punt is dat de druk in de openbare ruimten, zoals parken, zó groot is, dat daar de meeste risico's op besmettingen ontstaan. Wij denken dat de kans op besmettingen daar groter is, dan dat je gereguleerd de terrassen zou openen", zegt König, die IJsselland gisteren vertegenwoordigde in de vergadering. "Maar natuurlijk speelt dit meer in de grote steden dan op het platteland", voegt hij daaraan toe.

"Wat onze lijn zou zijn, is dat als terrassen open zouden gaan, dat we aan horeca-eigenaren vragen om het veilig te houden. Dan heb je, denk ik, een veiligere regulering dan dat mensen in Deventer hartstikke gezellig aan de IJsselkade gaan zitten. Want daar zitten ze te dicht op elkaar. Het risico is daar waarschijnlijk groter, dan op een terrasje waar een eigenaar het goed in de gaten houdt."

Stevig debat

Maar de roep van de burgemeesters wordt niet gehoord bij het kabinet. Mogelijke versoepelingen staan nu voor het einde van de maand op de rol, terwijl het er op leek dat dat volgende week al zou zijn.

"We hebben er gisteren over gesproken met Jaap van Dissel van het RIVM." König zegt dat het niet precies duidelijk was hoe groot het risico zou zijn als de terrassen open zouden gaan.

Ziekenhuizen

Ook de ziekenhuizen mengen zich steeds meer in de discussie. Het MST in Enschede staat positief tegenover het openen van de terrassen, terwijl collega's in Zwolle en Deventer daar nog niet aan moeten denken.

Daarom was het gisteren een ingewikkelde vergadering, geeft de Deventer burgemeester toe. "Het was een stevig debat. Iedereen snakt naar meer ruimte buiten, maar tegelijkertijd zijn de cijfers ongunstig en maken veel mensen in de zorg zich denk ik terecht zorgen over het aantal opnames."

Die uitspraak van König geeft aan dat ook hij de blik op de ziekenhuizen niet is vergeten.

Openingsplan

Vanavond komt het kabinet in een persconferentie met een openingsplan. Dat lekte vorige week al deels uit. "We hebben als burgemeesters meegegeven dat het beter is om niet al te grote stappen te nemen", zegt König daarover. "Er waren grote stappen aangekondigd in dat openingsplan. We hebben gisteravond gezegd: 'Kijk nu eerst naar de buitenruimte'."

En toch vindt de Deventer burgemeester het een lastige keuze, want hij zou meer zaken willen openen. "Wat ik een ingewikkeld punt vind, is dat we graag willen dat het hoger onder onderwijs weer open gaat. Het is ook écht een ingewikkelde fase." Maar of dat gaat gebeuren, wordt vanavond duidelijk.

Na vanavond gaat het kabinet niet meer in een periode van twee of drie weken kijken of er versoepelingen mogelijk zijn, maar wordt het coronapakket elke week tegen het licht gehouden.