Marktkooplui in non-food-sector klaar voor kort geding: "Wij kunnen weer veilig op de markt staan"

Reudink is naast marktkoopman - hij verkoopt printer-, telefoon- en tabletaccessoires - ook bestuurslid van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH). De non-food marktkramen zijn al sinds 15 december niet meer welkom op de markt. "Al zeventien weken zitten zo'n vijfduizend ondernemers noodgedwongen thuis", zegt Reudink.

"Ik probeer nu online nog iets te doen. Ik bezorg persoonlijk enkele spullen die ik normaal gesproken op de markt verkoop. Zo blijf ik toch in contact met mijn klanten." Op de vraag of het voldoende inkomsten oplevert is Reudink helder: "Nee, zeker niet. Ik kan er niet van rondkomen. Onze kracht ligt toch echt op de markt. Dat zit in ons bloed en daarom willen we ook gewoon terug."

Ondanks de tegemoetkomingen van de overheid kunnen veel marktkooplieden het hoofd nauwelijks boven water houden. Reudink is blij dat zijn collega's in de foodsector er wel mogen staan, maar vindt het de hoogste tijd dat er versoepeld wordt.

"Ze gooien het elke keer op de samenkomsten. Het zou dan te druk worden en daarom mogen wij niet open. Maar wij kunnen heel goed open. Want we hebben voldoende ruimte. De klanten lopen al op de markt en kunnen dan ook prima bij ons hun producten kopen. Nu gaan ze noodgedwongen de gesloten ruimtes zoals winkels in. Daar is het besmettingsgevaar een stuk groter dan buiten."

Morgen hoopt de CVAH de rechter te kunnen overtuigen. "We hebben een ontzettend sterk dossier aangeleverd", aldus Reudink. "We hopen dat we daardoor zeker mee worden genomen bij de eerstvolgende versoepeling. Het is bij ons echt vijf over twaalf, de rek is eruit, wij moeten weer open."