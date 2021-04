Water van de Dinkel levert voortaan stroom aan Landgoed Singraven

Het bekendste voorbeeld is de nog (enige) werkende houtzagerij aangedreven door waterkracht op Landgoed Singraven. Maar dit principe kan ook gebruikt worden om energie op te wekken. Zo kwam stichting Edwina van Heek, eigenaar van het landgoed op het idee om een waterkrachtcentrale te bouwen. De uitwerking en uitvoering kwam in handen van de Coöperatie Duurzaam Singraven.

"Met de waterkrachtcentrale kunnen we voor tachtig huishoudens stroom opwekken, meer dan genoeg voor het aantal bewoners van het Landgoed", zegt voorzitter Wilfried Spekhorst.

Tekst gaat verder onder de video:

Wokkel

De vijzelturbine ziet er anders uit dan de watermolen bij de houtzagerij. De vijzelturbine laat zich het beste omschrijven als een grote wokkel. Doordat het water van boven naar beneden door de wokkel stroomt gaat deze om zijn eigen as heendraaien. Hierdoor ontstaat energie, net als een dynamo van een fiets.

Het grote voordeel van de waterkrachtcentrale is dat het het hele jaar door stroom genereert. "En het is een mooi alternatief voor windmolens of zonnepanelen die vanwege de beschermde omgeving niet toepasbaar zijn", zegt Spekhorst.

Inpassing

Toch moest ook dit plan goed ingepast worden in de omgeving. 'En we moesten goed uitzoeken of het financieel wel haalbaar zou zijn. Dankzij subsidies is dat gelukt. Al met al zijn we er wel een paar jaar mee bezig geweest", zegt Spekhorst.

De vijzelturbine ligt nu op zijn plek tegenover de oude watermolen waar de Dinkel en de Bijdinkel bij elkaar komen. De verwachting is dat de turbine over anderhalve maand aangesloten is op het elektriciteitsnet.