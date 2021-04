Kleine 3500 avondklokboetes in Overijssel uitgedeeld

Sinds het invoeren van de avondklok zijn er in Overijssel 3.410 boetes uitgedeeld aan mensen die 's avonds niet op straat mochten zijn. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Enschede is koploper, gevolgd door Zwolle en Almelo.

In Enschede werden 640 avondklokboetes uitgedeeld, in Zwolle 540 en Almelo 335. In Borne werden de minste uitgedeeld, maar 16.

Maar 25 niet-avondklokboetes

De politie maakte vandaag cijfers bekend over de coronaboetes die zijn uitgeschreven sinds het begin van de coronapandemie. Tussen 16 maart 2020 en 4 april 2021 zijn dat er dat in Overijssel 5.313.

Met het gegeven dat in heel 2020 1.878 boetes zijn uitgeschreven, blijkt dat er dit jaar 3.435 coronaboetes zijn uitgedeeld. Daarvan zijn er dus 3.410 voor de avondklok. Dat wil zeggen dat er dit jaar in Overijssel 25 niet-avondklokboetes zijn uitgedeeld.

Totale aantal boetes

Van de ruim vijfduizend boetes die sinds het begin van de pandemie zijn uitgeschreven in Overijssel zijn er 931 in Enschede uitgedeeld. In Zwolle werden 764 mensen op de bon geslingerd. In Almelo en Hengelo waren de aantallen gelijk, 438. De minste boetes werden uitgedeeld in Borne (29), gevolgd door Olst-Wijhe (34) en Wierden (40).

Per duizend inwoners gemeten valt Staphorst op. Daar werden 8,6 mensen per duizend inwoners bekeurd. In Steenwijkerland waren dat er 6,8 en in Oldenzaal 6,2. Ook hier scoren Borne (1,2) en Wierden (1,6) relatief laag.

De politie deelde in een jaar tijd ook ruim 40.000 waarschuwingen uit. Opvallend hierbij is dat in Dinkelland helemaal niemand gewaarschuwd hoefde te worden; wel kregen 81 mensen in die gemeente een boete.