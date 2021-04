Verdachte wapenarsenaal Zwolle neemt de benen en is onvindbaar

Een man uit Hattemerbroek die in wapentuig zou hebben gehandeld met de geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters is 'm gesmeerd. Vandaag moest hij zich verantwoorden voor de rechtbank, omdat er een flink wapenarsenaal op z'n erf was gevonden. Volgens zijn advocate is de man in het buitenland. De opsporingsdiensten zijn naar hem op zoek.

In de boerderij die hij met zijn ouders bewoont, werd een zogenoemde shotgun gevonden, een karabijn en en een revolver. Ook lag er een grote voorraad munitie, onder meer voor een AK47 machinegeweer. De politie ging tot vier keer terug naar de boerderij om het complete wapenarsenaal in beslag te kunnen nemen.

Celstraf

De man heeft alles toegegeven bij de politie. Ook dat hij in munitie heeft gehandeld met de doodgeschoten Wolters. "Misschien heeft hij wel meer verteld dan goed voor hem was", zegt zijn advocate. Waarom hij nu het hazenpad heeft gekozen, is onduidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met een celstraf die nog boven zijn hoofd hing. De man is afgelopen jaren veelvuldig in contact geweest met politie en justitie. "Hij vond de 7,5 maand voorarrest die hij in deze zaak heeft gezeten wel genoeg", zegt zijn raadsvrouwe. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat hij bijna 2 jaar de gevangenis in gaat.

Liquidatie

De man uit Hattemerbroek is één van de tientallen verdachten die zaken hebben gedaan met Henk Wolters. Ook die was verdachte, maar zijn rechtszaak kon geen doorgang vinden, omdat Wolters voordien werd geliquideerd. Hij werd dichtbij zijn huis doorzeefd met kogels.

Een van de mensen die volgens justitie veel zaken deed met Wolters is Saber G. Ook hij moest zich vandaag verantwoorden. Volgens het OM heeft hij met Wolters gehandeld in wapens, drugs en medicatie. De recherche zegt hem herkend te hebben op camerabeelden en aan zijn stem op heimelijk gemaakte geluidsopnamen.

'Oompie'

Daarop is ook is te horen dat Wolters hem aanspreekt met Saber, of 'Saab'. Die zou op zijn beurt Wolters 'Oompie' hebben genoemd. In de gesprekken ging het over wapens als een Beretta en een Tokarev, munitie van het kaliber 7.65, handel in pillen en wiet. Wolters zou 5 kilo wiet hebben voor Saber. Die wordt later gezien, als hij met een bigshopper het huis van Wolters verlaat. Het OM wil dat hij anderhalf jaar de gevangenis in gaat.

Maar volgens Saber's advocaat hebben de recherche en justitie het bij het verkeerde eind. Hij wijst erop dat Saber een tweelingbroer heeft. "Ze lijken als twee druppels water op elkaar." Ook klinken ze hetzelfde. "Dus hoe kan justitie aantonen dat het cliënt is, die te horen is op de geluidsopnamen, of te zien op de camerabeelden?"

Dat Henk Wolters op de opnames de naam van Saber noemt zegt niks, aldus de strafpleiter. "Hoe moet die arme man nu weten of het om Saber ging of z'n broer?" De advocaat vindt kortgezegd dat er geen bewijs is dat zijn cliënt in wapens, drugs of medicatie heeft gehandeld en dus moet worden vrijgesproken.

Sporen op moordwapen

Voor de moord op Wolters zit een verdachte vast, Zwollenaar 'De Gier'. RTV Oost onthulde vanochtend dat zijn sporen op het tape zaten, waarin het moordwapen was verpakt. Dat machinegeweer lag in een ondergrondse wapenopslag op een Zwols landgoed, tussen allerlei ander wapentuig. Voor de wapenvondst zijn naast De Gier nog twee verdachten opgepakt, een Zwollenaar en een man uit Harderwijk.