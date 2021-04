Spelers, staf en medewerkers PEC Zwolle akkoord met salarisverlaging

Voorzitter Adriaan Visser is erg dankbaar. "Dit is een ongelofelijk mooi gebaar van onze medewerkers. Voor het tweede jaar op rij steken ze de club een grote helpende hand toe om zo goed als mogelijk uit deze benarde situatie te komen. Door dit sociaal akkoord bezuinigen we bij PEC Zwolle een substantieel bedrag."

Unaniem

Aanvoerder Bram van Polen namens de spelersgroep: "Het is een seizoen als nooit tevoren. Het gemis van onze supporters en sponsoren is groot en wij als spelersgroep realiseren ons maar al te best dat het nog steeds onzekere tijden zijn voor velen. Dat wij wel gewoon mogen voetballen is een groot goed, waarbij het niet fijn voelt om financieel te doen alsof er niets aan de hand is. Daarom hebben we als spelersgroep unaniem en zonder uitvoerig overleg besloten het sociaal akkoord te ondertekenen."