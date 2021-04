Aantal dodelijke verkeersongevallen in Overijssel afgelopen jaar gedaald

Het aantal dodelijke verkeersongevallen in de provincie is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd.

In 2020 waren er 47 slachtoffers te betreuren op de Overijsselse wegen. Dat waren er een jaar eerder nog 57.

Landelijk gezien vielen er 610 verkeersslachtoffers, een daling van 51 ten opzichte van 2019. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. In 2020 werd het hoogste aantal fietsslachtoffers bereikt sinds 25 jaar.

In Noord-Brabant vielen de meeste slachtoffers (99), maar daalde het aantal verkeersdoden ook het hardst. Net als in Overijssel daalde het aantal slachtoffers ook in Utrecht en Flevoland. In andere provincies waren de aantallen van 2020 hoger of gelijk.

Rustig op de weg

Het CBS constateert dat het het afgelopen jaar rustiger op de weg was, vanwege de lockdown. Aan het eind van 2020 was de verkeersdrukte op werkdagen rond tachtig procent van het niveau van 2019, in het weekend ongeveer zeventig procent.

Toch was de daling van het aantal verkeersdoden minder groot dan de daling van de verkeersdrukte. Daarom concludeert het CBS dat er relatief meer verkeersdoden zijn te betreuren tijdens de lockdown.