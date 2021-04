Nieuw Hongaars geld voor Vredestein was volgens eurocommissaris lockdowncompensatie

De nieuwe steun van de Hongaarse overheid voor Apollo-Vredestein in Hongarije van 4 miljoen euro was bedoeld als steun voor de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Dat laat eurocommissaris Margarethe Vestager weten als antwoord op vragen van Europarlementariërs Agnes Jongerius, (PvdA) en Tom Berendsen en Annie Schreijer-Pierik (CDA).

Zij vroegen zich met Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA) af of de nieuwe steun weer gebruikt zou worden voor de verplaatsing van banen van Overijssel naar Hongarije. Dat gebeurde een paar jaar geleden met een eerdere staatsteun van 96 miljoen euro, een paar dagen voor de nieuwe regels ingingen, die dat verbieden. Toen verdwenen in Overijssel ruim vijfhonderd banen en die mensen staan sinds dit jaar op straat.

Verkeerde keelgat

Eind vorig jaar is er opnieuw steun gegeven van 4 miljoen euro. Dat schoot Van Hijum in het verkeerde keelgat. Het Comité van de Regio’s schreef er een brief over aan de Europese Commissie. Ook Jongerius, Berendsen en Schreijer-Pierik vroegen opnieuw om opheldering aan Vestager.

Die laat de Europarlementariërs nu weten, op basis van antwoorden van de Hongaarse autoriteiten, dat het niet gaat om een upgrade aan de productielijnen, maar om een goedgekeurd programma ter compensatie van lockdownmaatregelen.

Buitengewone omstandigheden

Dat is in lijn met de Europese verdragen. Het Verdrag van de Werking van de Europese Unie stelt lidstaten in staat om schade van bedrijven of sectoren te compenseren in buitengewone omstandigheden, zoals de COVID-19-pandemie, schrijft de eurocommissaris verder. Veel lidstaten vertrouwen op deze verdragsbepaling om steun te geven aan bedrijven in deze crisis.

Ook verzekert Vestager de Europarlementariërs dat de Europese Commissie beschuldigingen en zorgen om het verplaatsen van banen met hulp van staatssteun altijd heel serieus neemt en dat indicaties van illegale staatssteun altijd gevolgd worden door feitenonderzoek.