GGD roept op: bekijk voor aankoop of coronazelftest goedgekeurd is

In de schappen liggen coronazelftesten die niet officieel zijn goedgekeurd en daarmee een valse testuitslag kunnen geven. Alleen testen die gevalideerd zijn, wat inhoudt dat ze zijn goedgekeurd door het RIVM, worden als betrouwbaar gezien. "Ik hoop dat er heel gauw iets van een keurmerk komt, waardoor je als consument meteen ziet of het betrouwbaar is", zegt Samantha Dinsbach van de GGD Twente.

Betrouwbare testen

Een drogisterijketen in Twente bleek ook niet-betrouwbare sneltesten te verkopen. De producten zijn inmiddels uit de schappen gehaald. "Ik kan daar alleen maar m'n waardering voor uitspreken, dat die verantwoordelijkheid genomen wordt. Iets verkopen dat een totaal verkeerd beeld aan de consument geeft, daar kan ik alleen maar heel negatief over zijn", zegt Dinsbach.

Dinsbach doet een oproep om voor aankoop eerst te kijken of de coronazelftest wel gevalideerd is. De consument kan dat controleren op de site van de rijksoverheid. "Op Rijksoverheid.nl staat een overzicht van goedgekeurde zelftesten en we gaan ook een overzicht plaatsen op de site van de GGD Twente", vertelt ze. "Ik wil nog wel de oproep doen dat, als je een sneltest gebruikt, dat vooral is om je eigen gezondheid te testen. Het is geen vrijbrief om weer je gang te kunnen gaan, want daar is het echt niet geschikt voor."

De GGD over de coronazelftesten:

Derde coronagolf

Ondertussen laait de derde coronagolf in Twente verder op. De besmettingscijfers stijgen en de druk op de ziekenhuizen neemt toe. "Nog meer patiënten opnemen, betekent een verdere afschaling van de reguliere zorg", zegt Dinsbach.

Het aantal coronabesmettingen in Twente nam in een week tijd met bijna een kwart toe, tot 1.411 nieuwe besmettingen. "Dat is een forse toename ten opzichte van vorige week. Het is opvallend, omdat het landelijk beeld een toename is van 7,4 procent", zegt Samantha Dinsbach, directeur van GGD Twente.

Druk op ziekenhuizen

Twente was langere tijd een opnemende regio, wat inhield dat ziekenhuizen MST (Enschede) en ZGT (Almelo) vooral coronapatiënten van buiten de regio opvingen. Inmiddels is het tij gekeerd er liggen er vooral weer Twentse coronapatiënten in de ziekenhuizen. "De situatie in de ziekenhuizen in Twente is kritisch", zegt Dinsbach. "Nog meer patiënten opnemen, betekent nog meer afschalen van de reguliere behandelingen in de ziekenhuizen."

In het onderwijs worden volgens Dinsbach relatief veel 'coronaclusters' gevonden. "We zien in dat de besmettingen onder jeugdigen tussen de tien en negentien procent is toegenomen."