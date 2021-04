Hengelose drugscrimineel jaren de cel in voor aanslag op huis ex-vrouw

Een Hengelose drugscrimineel is veroordeeld tot 3 jaar gevangenis, omdat hij opdracht heeft gegeven voor een aanslag op het huis van zijn ex-vrouw. De man die daadwerkelijk een molotovcocktail naar binnen heeft gegooid, een Hagenaar, is twee jaar celstraf opgelegd.

De Hagenaar zegt spijt van die daad te hebben. Hij zegt expres de brandbom op een kale plek in het huis aan de Van Duinkerkenstraat in Hengelo te hebben gegooid, zodat niets anders vlam zou vatten. Dat gebeurde ook niet, de vlam ging uit, een grote brand bleef bespaard. De rechtbank zegt daarover: "Het is niet aan het handelen van de mannen te danken, dat de woning niet in brand is geraakt."

Opdracht

De rechtbank acht bewezen dat de Hagenaar de opdracht heeft gekregen van de Hengelose drugscrimineel. De man uit Den Haag heeft daar een boekje over opengedaan. Ook hadden de mannen veelvuldig telefonisch contact met elkaar, kort voor en na de aanslag. De gegevens van de telefoonmasten kloppen bij de locatie. Verder zat er DNA van de Hengelose hennepcrimineel op het flesje waarin de brandbare vloeistof zat,

Gomorra

De Hengeloër is ook veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van zijn ex. Zo heeft hij haar geduwd en berichten gestuurd als: "Ik kan nachtmerries veroorzaken. Dat is het voordeel met mijn achterban." Maar ook: "Ik heb begrepen dat je naar de serie 'Gomorra' kijkt. Goed opletten wat er met verraders gebeurt."

Kwartetmoord

De Hengeloër bekent die berichten te hebben gestuurd, maar uit woede omdat zijn ex de kinderen bij hem weg zou houden. De drugscrimineel is geen onbekende in de Twentse onderwereld. Hij was een belangrijke getuige in de Enschedese kwartetmoord. Hij heeft ontkend bij de aanslag op zijn ex betrokken te zijn. Hij zegt dat de brandbom waarschijnlijk voor hem bedoeld was als afrekening in het criminele milieu.