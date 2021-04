Kabinet komt met openingsplan dat pas van start gaat als piek in ziekenhuisopnames voorbij is

Horeca-ondernemers kregen vanavond bevestigd wat een paar dagen geleden al uitlekte: de terrassen mogen voorlopig nog niet open. Behalve de aankondiging dat bso's vanaf maandag weer helemaal open mogen, kondigden demissionair premier Mark Rutte en minister De Jonge geen versoepelingen aan. Wel kwamen ze met een 'openingsplan' voor het invoeren van versoepelingen. Dat versoepelen kan pas beginnen als de piek in ziekenhuisopnames voorbij is.

Moeten de terrassen wel of niet open? Die vraag domineerde de afgelopen dagen de discussie over het versoepelen van de coronamaatregelen. Nadat het kabinet eerder aankondigde dat terrassen per 21 april weer open zouden mogen en de avondklok zou worden geschrapt, werd dat mooie perspectief voor horeca-ondernemers toch weer ingetrokken. De tijd is er nog niet rijp voor.

Rutte noemde het 'ongelukkig' dat vorige week uitlekte dat 21 april de terrassen weer open zouden gaan. Volgens Rutte is dat nieuws een eigen leven gaan leiden. "Het moet wel verantwoord zijn", aldus de premier. Het is ongelooflijk teleurstellend voor iedereen die op basis van uitgelekte berichten plannen aan het maken was", zegt Rutte. Maar: "21 april komt gewoon echt te vroeg".

Openingsplan

Terwijl het aantal besmettingen de afgelopen week steeg, na een kleine daling vorige week liggen de cijfers weer op het niveau van twee weken geleden, kwamen Rutte en de Jonge vanavond met een nieuw openingsplan voor het invoeren van versoepelingen. De snelheid waarmee die versoepelingen kunnen worden ingevoerd hangt af van het aantal opnames in de ziekenhuizen.

Er komen pas nieuwe versoepelingen van de coronaregels als de piek van de derde coronagolf, waar Nederland nu in zit, voorbij is. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames. Volgende week dinsdag wordt gekeken of versoepelingen mogelijk zijn.

Het openingsplan van het kabinet, hoe gaat dat in zijn werk?

In een aantal stappen moet steeds meer kunnen, afhankelijk van het aantal bezette bedden op de intensive care en het percentage Nederlanders dat is gevaccineerd tegen corona. Het kabinet wil in drie maanden de samenleving openen. Zodat deze zomer weer bijna alles kan. Soms onder voorwaarden. En als voorzorg houdt iedereen zich ook aan de basisregels tegen verspreiding van corona. Er zijn zes stappen. De eerste stap in het openingsplan is op zijn vroegst op 28 april 2021. Dan kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open. En wordt de avondklok afgeschaft. Dit wordt op 20 april besloten. De tweede stap is op zijn vroegst op 11 mei. Dan kunnen er bijvoorbeeld weer mensen binnen sporten en gaat de muziekschool weer open. En dan kunnen ook bijvoorbeeld dierenparken onder voorwaarden open. Dit wordt op 3 mei besloten.

Buitenschoolse opvang

Goed nieuws was er voor bso's en ouders die de afgelopen maanden hun kinderen niet naar de buitenschoolse opvang konden brengen. Vanaf maandag mag het weer. Berichten daarover lekten eerder vandaag al uit.

Eerder waren de bso's alleen open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep Voor de bso's gelden dezelfde coronaregels als voor basisscholen. Dat wil onder meer zeggen dat kinderen onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te bewaren. Voor het personeel geldt die regel wel.

Als op een opvanglocatie één iemand in de groep besmet raakt, moet de hele groep in quarantaine.