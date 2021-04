Chinese bussen rijden tot eind 2035 in regio IJssel-Vecht, Keolis mag meebieden op busvervoer

De elektrische bussen van de Chinese maker BYD blijven tot het eind van 2035 in gebruik. Het openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht wordt binnenkort opnieuw aanbesteed, maar het provinciebestuur wil dat de toekomstige vervoerder ook met die bussen gaat rijden.

Het provinciebestuur past zelfs de duur van de concessie aan de levensduur van de bussen aan. Aanvankelijk zou de concessie voor tien jaar worden aanbesteed, dat wordt nu dertien jaar. De nieuwe concessie moet eind 2022 ingaan. Tegen die tijd zijn de bussen - die met fikse opstartproblemen kampten - twee jaar in gebruik. De bussen hebben een verwachte levensduur van vijftien jaar.

De technische levensduur van de elektrische bussen van vijftien jaar is gegarandeerd. Gedeputeerde Bert Boerman (CU)

Leden van Provinciale Staten hadden daar tijdens de commissievergadering de nodige vragen over. "Er rijdt nog geen elektrische bus van vijftien jaar oud rond. Lopen we zo niet het risico dat we ergens in die dertien jaar weer nieuwe bussen moeten aanschaffen?", vroeg CDA-Statenlid Bart van Moorsel. "Dan zitten we in één termijn voor de komende dertig jaar aan een stel bussen vast."

Slecht gedrag beloond

Maar dat zal niet het geval zijn, zo verzekerde gedeputeerde Bert Boerman. "We gaan geen nieuwe bussen aanschaffen tijdens de duur van deze concessie. De technische levensduur van vijftien jaar van de huidige bussen is gegarandeerd."

Statenlid Joeri Pool (PVV) vindt dat door de verplichting om negentig procent van de bussen over te nemen, slecht gedrag (zie kader) wordt beloond. "Absurd", noemde Pool dat. Boerman noemde de kritiek van Pool een 'herhaling van zetten'. Ook zei hij: "Wij zijn niet bereid die negentig procent overnameverplichting los te laten."

Keolis heeft gefraudeerd met de aanbesteding van het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek voor de periode van 2020 tot 2030. De vervoerder had afspraken gemaakt met de Chinese producenten van de elektrische bussen, dat ze geen boetes zouden krijgen als ze te laat zouden leveren. Daarom trok de provincie de concessie ter waarde van 900 miljoen euro in. Keolis kreeg wel de noodconcessie voor het busvervoer in de regio, die loopt eind 2022 af.

Keolis mag meebieden

Boerman benadrukte na vragen van het PVV-Statenlid ook dat Keolis, de huidige vervoerder in de regio IJssel-Vecht, mag meebieden om het busvervoer tot 2035 te mogen verzorgen. Volgens Boerman 'zegt dat niets' over het al dan niet herstelde vertrouwen in de vervoerder, maar is het in een Europese aanbesteding simpelweg niet toegestaan om partijen op voorhand uit te sluiten.

Keolis moet als het meebiedt in documenten aantonen hoe zij aan herstel van vertrouwen hebben gewerkt, zei Boerman. "Pas dan kunnen wij beoordelen of ze dat vertrouwen inderdaad hebben hersteld."

Hogere prijzen, minder ritten

Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten zou de hele aanbestedingsprocedure overigens graag uitstellen. Vanwege de coronacrisis is de vrees dat vervoerders niet mee zullen bieden. En dat als ze dat wel doen, ze geen risico zullen nemen. Gevolgen daarvan kunnen zijn dat de nieuwe aanbesteding leidt tot hogere prijzen, minder ritten en minder frequente ritten.

"Het met twee jaar uitstellen van de aanbestedingsprocedure zou veel ellende kunnen schelen", zei Boerman. Maar uitstel is niet mogelijk, omdat Keolis na de fraudekwestie nu een noodconcessie heeft en daarvoor een maximumduur van twee jaar geldt. Volgens Boerman is het kabinet niet van plan een besluit te nemen waarin dit tijdelijk (als gevolg van de coronacrisis) wel mogelijk is.

Provinciale Staten stelt het programma van eisen voor het openbaar vervoer in juni definitief vast. Begin volgend jaar wordt dan duidelijk wie de concessie krijgt. De concessie gaat in december 2022 in.