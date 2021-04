Enschedeër wordt acht keer gestoken, celstraf geëist tegen man uit Antwerpen

Voor de rechtbank in Almelo is 3,5 jaar cel geëist tegen een 47-jarige man uit Antwerpen. De man zou in augustus vorig jaar een man in Enschede hebben neergestoken.

Tegen drie medeverdachten, twee mannen uit Rotterdam (20) en het Belgische Deurne (21) en een 21-jarige vrouw uit Portugal, is een boete van achthonderd euro en drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist.

Conflict

Het Enschedese slachtoffer werd aangevallen door de vier verdachten toen hij met zijn scooter op het Bijvank reed. De man uit Antwerpen en het slachtoffer hebben al een tijd een conflict, dat ontstond toen het slachtoffer een tijdje woonde bij de 47-jarige in Antwerpen.

De vechtpartij werd deels gefilmd door een toevallig in de buurt zijnde politieman buiten dienst. Hij filmde volgens de officier van justitie hoe het slachtoffer uit zelfverdediging de 47-jarige met een boksbeugel sloeg, waarna de vier verdachten de Enschedeër in elkaar sloegen en met messen staken. Toen de vier ervandoor gingen bleef de man hevig bloedend uit acht steekwonden achter.

Niet bij zinnen

Volgens de 47-jarige was het slachtoffer als eerste met gewelddadigheden begonnen. "Hij schold en had een mes." Zijn advocaat vond niet bewezen dat de Antwerpenaar verantwoordelijk was voor de steekwonden. Ook vond hij dat de man niet bij zinnen was door de harde klap met de boksbeugel. De man zit al 286 dagen in voorarrest.

De drie andere verdachten verschenen niet voor de Almelose rechtbank. De 21-jarige uit Deurne probeerde met wisselend succes de zaak via een videoverbinding te volgen terwijl de Rotterdammer zonder reden afwezig was. De vrouw uit Portugal is spoorloos verdwenen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak tegen alle vier.