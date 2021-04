'Het is een harde conclusie maar als pluimveesector moeten we meer doen aan brandveiligheid'

De familie Visscher uit Dalfsen kijkt niet meer zo vaak terug op de stalbrand in 2014, maar ze weten het nog exact. Op 27 november 2014 breekt er brand uit in een van hun kippenstallen. Uiteindelijk worden twee stallen verwoest, met daarin duizenden kippen. Oorzaak van de brand is onbekend, waarschijnlijk een technisch mankement.

Moeder Anja kan zich het beeld van haar man en zoon in de puinhopen na de brand nog zo voor de geest halen. "Ze stonden met hun rug naar mij toe, tussen de verbrande resten van de stal. Uit hun houding sprak het verdriet. Het is zo traumatisch. Je dieren, je bedrijf, het raakt mij nog als ik er over praat."

De familie kreeg veel steun uit de omgeving, ook nare reacties, de hectiek van de dag van de brand en ook daarna. "Je schiet van de ene in de andere emotie. Kijk -ze wijst naar de kippen in de stal- zo hoort het. Vol leven en geluid. Die stilte na de brand was oorverdovend. Wekenlang na de brand liep ik rondes om de stallen, omdat ik dacht dat ik weer rook zag. "

Brandveiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde een paar weken geleden een rapport over brandveiligheid in stallen. Het aantal stalbranden neemt toe en toch staat brandveiligheid niet boven aan de prioriteitenlijst van de boer en de overheid.

Alrik Visscher schrok van de harde conclusie, maar de jonge pluimveehouder vindt dat je deze conclusie niet naast je neer moet leggen en hoopt dat de sector gezamenlijk actie onderneemt. "Het is een harde conclusie, maar je moet hier wel wat mee. Wij dachten ook wij voldoen aan de eisen voor brandveiligheid, maar als dat beter kan en moet, dan moet je daar met elkaar aan werken."

Kosten

Op de vraag of bij hun in de oude stal brandveiligheid ook 'onderbelicht' was zoals de Onderzoeksraad het stelt zegt Alrik dat hij zich daar niet van bewust was. "Regels voor brandveiligheid zitten bijvoorbeeld niet in een keurmerk, misschien moeten we dit wel gaan doen. Het is alleen wel een grote kostenpost, als je je stal moet gaan aanpassen. Die kosten kunnen wij niet alleen dragen, als het bijvoorbeeld twintigduizend euro zou kosten deden wij het gisteren nog, maar de kosten zijn vele malen hoger. Dan moet wel de opbrengst van je product omhoog, anders kan geen boer de kosten dragen."

Oorzaak

De oorzaak van de brand uit 2014 is niet bekend. Vader Visscher maakte eerder ook stalbranden mee. Alrik legt uit dat vooral in een kippen-, en varkensstal veel techniek wordt gebruikt. "Bij ons draaien al driehonderd elektromotoren en branden vijftienhonderd lampen. Denk aan de ventilatie, het automatisch voeren, deze stallen zitten vol techniek. Als er dan ergens iets mis gaat, dan gaat het hard."

Inmiddels bijna 6,5 jaar verder heeft de familie Visscher nieuwbouw op het erf, een stal voor biologische kippen en vier Beter Leven scharrelstallen. Alrik droomt niet meer van de brand, wat hij in het begin wel deed. "Je bent de grip op je bedrijf kwijt, dat is heel heftig. Maar je moet ook door, het leven gaat door, dus wij doen dat ook."