Lutternaar Notkamp boos over geplande windmolen voor zijn huis

Notkamp heeft het van anderen moeten horen dat de molen voor zijn huis gepland was. "Wethouders Jaimi Van Essen en Harry Nijhuis zijn onlangs bij mij thuis geweest, maar ik kreeg nou niet het gevoel dat ik nog iets te zeggen had." Notkamp had meer mensen voor het gesprek uitgenodigd, maar dat werd niet gewaardeerd. "Ik had twee journalisten uitgenodigd en nog een buurman die ook graag een woordje wilde doen. Maar wethouder Van Essen vond dat hij dan niet meer rustig met mij kon praten. Hij praat liever met iedereen apart. Voor mijn gevoel is het een verdeel en heers tactiek."

Niet welkom

"Ook wij mochten er niet bij zijn", vertelt Thom Weterings van Stichting Behoud Twentse Landschap. Weterings is degene die vorig jaar de petitie startte tegen windmolens in het Nationaal Landschap Noordoost Twente en had al vroeg contact met de bewoners van de Zandhuizerweg. "Wij trekken samen op in dit verhaal, dan is het logisch dat je samen zo'n gesprek aan gaat. Maar ook bij een seminar via internet mochten wij als stichting geen woordje doen en tevens mochten we niet meewerken aan een video over de plannen. Die video's die maken we nu zelf."

Gezondheid

Notkamp maakt zich vooral zorgen om de gezondheid van zijn gezin. Op de eettafel ligt een geprinte versie van het rapport 'Voorkom het windturbine syndroom.' "Er zijn steeds meer onderzoeken die uitwijzen dat je slechter slaapt als je dichtbij een windmolen woont. En daardoor verhoogt je bloeddruk, wat invloed kan hebben op je bloedvaten. Met alle gevolgen van dien. Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen hier veilig kunnen wonen."

De werkelijkheid is anders dan onze bestuurders voor ogen hebben Thom Weterings

Handtekeningen

Beide heren zijn raadslid geweest en weten hoe het in de politiek werkt. "We vinden het geen eerlijk en open gesprek." Bovendien is de opdracht vanuit de Regionale Energiestrategie dat er draagvlak is bij de burgers. "Maar er zijn inmiddels meer dan 3.700 handtekeningen tegen de windmolens in deze vier gemeenten gezet", vervolgt Weterings. "Uit de enquête die vorig jaar door de gemeente is gedaan, bleken er ongeveer 750 mensen voor windmolens en zonneparken te zijn. Dus volgens mij kun je dan stellen dat er geen draagvlak is. Terwijl de gemeente blijft zeggen dat dat er wel is. "

Zienswijzen

"Wat wij ook echt niet begrijpen, is dat de gemeente nu heeft besloten om de 210 zienswijzen die zijn ingediend pas in september te gaan bespreken. Terwijl het eerste plan voor de Regionale Energiestrategie van Twente al in juli moet worden ingeleverd. Dat lijkt ons verkeerd om." Dat Weterings de aanpak niet slim vindt, blijkt uit alles. "De werkelijkheid is anders dan onze bestuurders voor ogen hebben. Er is echt een onderzoek naar maatschappelijke draagvlak nodig. Maar dat gebeurt nog niet."