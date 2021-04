GGD wil campagne voor ouders nu Twentse minderjarigen weer meer drinken

Het aantal minderjarige jongeren in Twente dat ooit alcohol heeft gedronken, stijgt weer snel. Twentse jongeren drinken vaker en ook meer, zo blijkt uit de nieuwe Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD Twente vandaag presenteerde.

"Je baalt natuurlijk wel als je dit hoort, want we waren net goed bezig", zegt Marieke Bunnik, adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Twente. "Jongeren begonnen op een latere leeftijd met drinken, minder vaak, maar nu zijn we weer terug op het oude niveau. Dan denk je wel: dat is jammer."

Dalende lijn sinds 2007

Sinds 2007 daalde het aantal jongeren dat alcohol drinkt onder de achttien jaar steeds verder. "Er is de afgelopen jaren in Nederland veel meer bekend geworden over hoe schadelijk alcoholgebruik is voor de ontwikkeling van de hersenen en voor je verslavingsgevoeligheid. De leeftijdsgrens is omhoog gegaan, er zijn allemaal campagnes geweest. Dat heeft allemaal wel z'n vruchten afgeworpen", zegt Bunnik.

Waarom tieners nu juist weer eerder én vaker naar alcohol grijpen, is volgens haar niet eenduidig te beantwoorden. "Aan de ene kant denk je: het is opmerkelijk, want de horeca zit dicht en er zijn minder feestjes. Aan de andere kant zien we dat jongeren veel thuis zijn en dat ze de relatie met hun ouders als minder goed ervaren. Het kan zijn dat ouders op het gebied van alcohol wat toegefelijker en makkelijker zijn geworden."

Epidemioloog Marieke Weernink over het toegenomen alcoholgebruik onder jongeren:

Taak voor ouders

Volgens de GGD hebben ouders een belangrijke taak om de gestegen alcoholcijfers weer een halt toe te roepen. "Ik zou het goed vinden als ouders eens met elkaar gaan praten, want vaak weten ze het niet eens van elkaar", zegt Bunnik. "We weten dat de jongeren toch wel stiekem alcohol drinken. Maar jongeren die duidelijke regels hebben gemaakt met hun ouders, drinken minder vaak, op minder jonge leeftijd en ook in minder grote hoeveelheden."

Jongeren trekken zich volgens Bunnik wel degelijk wat aan van hun ouders. "Dat blijkt ook uit onderzoek. Jongeren wiens ouders heel duidelijk zijn, dat zijn jongeren die op latere leeftijd beginnen met drinken en minder de grenzen opzoeken in alcoholgebruik. Een campagne richting ouders zou een goed idee zijn. Wat kunnen zij doen aan afspraken thuis en hoe kunnen ze het thuis beter voor elkaar krijgen, dat soort vragen."