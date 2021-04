Zaak vermiste Apeldoorner: politie doet oproep aan automobilisten met dashcam

De politie heeft vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een dringende oproep gedaan aan getuigen die mogelijk meer weten over de 29-jarige Ercan Özturk, die sinds eind maart vermist is. De Apeldoorner is mogelijk voor het laatst gezien in Deventer en de politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De politie denkt dat Özturk, die binnenkort vader wordt, op zondag 28 maart in Apeldoorn bij iemand in een auto is gestapt. Over de N344 is deze auto mogelijk richting Deventer gereden, al is het onduidelijk of Özturk daar ook daadwerkelijk aangekomen is.

De politie roept automobilisten met een dashcam, die op deze zondagmiddag tussen vier uur 's middags en acht uur 's avonds over de N344 reden, op om zich te melden bij de politie. De oproep geldt voor automobilisten in beide rijrichtingen.

Groot onderzoek

In de zaak begon de politie op vrijdag 2 april met een groot onderzoek in een flat aan de Lebuinuslaan in Deventer. Dat is de straat waar de Apeldoorner een aantal dagen eerder, op zondag 28 maart, mogelijk voor het laatst is geweest. De politie gaat er vanaf het begin vanuit dat Özturk niet vrijwillig is vertrokken.

Tijdens het onderzoek in de flat werden onder meer de ramen van het appartement volledig afgeplakt. De politie wil niet zeggen waarom ze dit deed. Het onderzoek in de straat duurde meerdere dagen. Pas op dinsdag 6 april werd het appartement aan de Lebuinuslaan vrijgegeven en mochten de bewoners hun huis weer in.

Onrustige week

Buurtbewoners laten weten dat het in de week voorafgaand aan het politieonderzoek in de Lebuinuslaan in Deventer al meerdere malen onrustig was in de wijk. Dat begon op de zondagmiddag al, toen er naast opvallend veel politie ook een aantal onbekende jongeren in de wijk aanwezig was.

Opmerkelijk is ook dat op woensdagavond 31 maart een groep jongeren zou zijn weggestuurd door de politie, achter het betreffende appartement.

Het onderzoek is nog in volle gang, zo meldt de politie, ook al is dat niet altijd zichtbaar. De politie spreekt met getuigen, doet buurtonderzoek, bekijkt camerabeelden en loopt binnengekomen tips na, om zo een tijdlijn te kunnen maken waar de vermiste het laatst is geweest. Een aanwijzing die leidt naar de vindplaats van de vermiste man, is er echter nog niet.