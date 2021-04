Olympiërs mogen zich met voorrang laten vaccineren: "Goede zaak"

Inmiddels hebben ongeveer 200 Nederlandse sporters zich geplaatst voor de Spelen en de komende tijd zullen er daar nog snel veel bijkomen. Topruiter Marc Houtzager uit Rouveen noemt het goed nieuws dat de Nederlandse deelnemers bij de Olympische Spelen van Tokio voorrang krijgen bij vaccinatie. "Maar het is niet verplicht toch", vraagt hij zich af. "Ik heb al corona gehad, dan is een prik volgens mij niet meer nodig. Ik laat eerst wel even testen straks of ik voldoende antistoffen heb."

Goede zaak

"Maar ik denk dat dit een goede zaak is", zegt Houtzager, actief op de Olympische Spelen van 2008 en 2012 en voornaam kandidaat voor Tokio. "Iedereen die wil kan nu een vaccinatie krijgen, dat geeft toch meer zekerheid. Maar het is niet zo dat wij het er als ruiters onderling veel over hebben gehad. Dat komt natuurlijk ook omdat we elkaar niet zoveel zien, nu er vanwege de pandemie zo weinig wedstrijden zijn."