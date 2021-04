Zussen Rozendaal zien Hasselt-docu terug op schilderij: "Dit voelt als een monument voor mama"

Het schilderij hangt in het stadhuis in Genemuiden en is gemaakt door Magdalien van Dijk. Zij was ontroerd door het verhaal van de familie Rozendaal. In de eerste lockdown was het niet mogelijk om de verzorgingshuizen te bezoeken. Zo bleef ook de Hazelaar in Hasselt dicht. Daar kwam de moeder van Hetty en Lyanne te overlijden, een paar weken nadat ze daar met haar man naar toe had moeten verhuizen. Hun laatste contact verliep via een bakje in een hoogwerker.

Een beetje een standbeeld

"Het verhaal over onze moeder heeft zoveel los gemaakt. Dat doet ons goed. Het is net alsof ze nog een beetje een standbeeld krijgt op deze manier. Een monument dat ze verdient, maar niet heeft gehad", aldus Hetty. Zij is een van de dochters van mevrouw Rozendaal.

STEUN: Hoe Hasselt vecht tegen het virus

In de documentaire 'STEUN: Hoe Hasselt vecht tegen het virus' werden vorig jaar de zussen Rozendaal gevolgd. Hun ouders zijn 64 jaar getrouwd als het noodlot toeslaat. De moeder van de zussen is ernstig ziek en belandt na een ziekenhuisopname en revalidatie in een logeerkamer van verzorgingshuis De Hazelaar in Hasselt

De dag voordat mevrouw Rozendaal zou worden herenigd met haar man, gaf premier Mark Rutte een persconferentie. De deuren van de verzorgingshuizen gingen op slot. Niemand mocht er meer in of uit. Ook meneer Rozendaal mocht niet meer bij zijn vrouw komen.

De zussen Rozendaal in de documentaire STEUN (Foto: RTV Oost)

Dagboek

In het dagboek dat de zussen na het overlijden van hun moeder vinden, blijkt hoe eenzaam mevrouw Rozendaal is geweest. ‘Opgesloten in De Hazelaar’, schrijft ze daarin. Sinds 7 maart zat ze in het verpleeghuis, op 14 april 2020 is mevrouw Rozendaal overleden.

"Het heeft veel indruk gemaakt op ons", zegt Hetty een jaar later. "Daarna zijn de verzorgingshuizen nooit meer op slot geweest. Er zijn toen echt beslissingen vanuit angst genomen. Ik hoop dat dat nooit meer gebeurt."