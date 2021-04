Inwoners Tubbergen boos over gebrek aan inspraak over windmolens

Inwoners Tubbergen zijn boos op de gemeente over gebrek aan inspraak over windmolens (Foto: Pixabay)

Een compleet gebrek aan inspraak, geen idee of er draagvlak is en onduidelijkheden over gezondheidsrisico’s van windturbines. Negen inwoners van Manderveen en buurschap Weitemanslanden uitten gisteravond hun frustraties richting de gemeenteraad van Tubbergen over de RES en de plaatsing van windturbines.

De gemeenteraad ging in op het bod van de RES, de regionale energiestrategie, om negen windturbines van ruim 200 meter te plaatsen. Dit plan roept veel weerstand op bij de inwoners van de zoekgebieden die zijn aangewezen. Niet alleen om de windturbines zelf, maar vooral om het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente. “Het verbaast ons dat we geen inspraak hebben. De gemeente lijkt de inwoners te vergeten”, aldus een van de insprekers.

Draagvlak

“Tot een paar weken terug wisten we van niks”, aldus Herman Abbink, die bij de gemeentegrens van Tubbergen en dus in het zoekgebied woont. “Inwoners worden totaal niet betrokken. Het voelt alsof er al beslist is, zonder overleg.” De inwoners vinden het onvoorstelbaar dat een proces zoals dit niet wordt gelopen samen met betrokkenen.

Gezondheid

Niet alleen draagvlak, ook gezondheidsrisico’s, het gebrek aan alternatieve maatregelen en landschapsvervuiling werden door inwoners en verschillende groepen genoemd. Sophie Nitert, een van de insprekers, geeft aan dat er nog een keer goed naar de gezondheidsrisico’s moet worden gekeken. “De laatste onderzoeken die zijn gedaan komen uit 2008 en gaan over de windturbines van 75 meter hoogte. Is dat onderzoek niet achterhaald?” In het hele verhaal van de RES komen deze onderzoeken niet aan bod. “De gemeente lijkt de klimaatdoelstellingen belangrijker te vinden dan haar inwoners.”

“Niks goeds te zeggen”

Het grote aantal insprekers bij de vergadering geeft volgens raadslid Leon Oosterik (CDA) het probleem van het proces RES goed weer. “De inspraak van deze inwoners die niet tevreden zijn over de participatie, inspraak en communicatie rondom dit onderwerp geeft de chaos goed weer.” Hij noemt het verontrustend dat ze zich zo buitenspel gezet voelen. Dat er na het inspreken alleen gedebatteerd werd over de mogelijkheden van zon- en windenergie viel dan ook verkeerd bij het raadslid. “Het moet nu ook gaan over het draagvlak en het betrekken van inwoners.”

Dinkelland

Niet alleen in Tubbergen, ook in Dinkelland is de vraag of er voldoende draagvlak is iets wat de gemoederen bezighoudt. Op de website van Burgerbelangen Dinkelland staat daarom sinds deze week een enquête waarin inwoners van de vier Noordoost-Twentse gemeenten hun mening kunnen geven over duurzaamheid en de mogelijke komst van de negen windmolens.

Een eerder onderzoek van de vier gemeenten vindt de fractie niet representatief genoeg. Deze werd in november vorig jaar gehouden en werd beantwoord door 2.400 van de 15.000 inwoners. “Daar kan je geen besluiten om nemen, zeker niet als je kijkt naar de informatievoorziening die er toen was”, vindt Fons Maathuis, fractievoorzitter van Burgerbelangen.

Weerstand

De enquête moet een duidelijker beeld geven van hoe inwoners in de energietransitie staan. “We willen aantonen hoeveel weerstand er is onder de burgers, omdat hen niks wordt gevraagd”, legt hij uit. Toch is het geen enquête om onder windturbines uit te komen. “Het is een objectieve vragenlijst die niet alleen gaat over de weerstand, maar ook over de informatievoorziening vanuit de gemeenten. Als er uitkomt dat de inwoners wel graag windturbines willen wordt de enquête ook overhandigd aan de vier colleges.”

Alternatieven

Naast de communicatie kunnen inwoners ook hun mening geven over alternatieve maatregelen, zoals kernenergie en biomassa. “Naar mijn idee wordt er teveel blindgestaard op wind en zon”, aldus Maathuis. “Inwoners komen misschien wel met opties die net zo, of zelfs effectiever zijn.”