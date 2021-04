Europarlementariërs willen actie van Rutte over Vredestein

De Nederlandse regering moet voorkomen dat er nog meer banen uit Enschede naar Hongarije verdwijnen, na het verlies van 600 banen bij bandenfabriek Apollo Vredestein in de stad. Een brief met die oproep hebben drie Europarlementariërs naar demissionair premier Rutte en demissionair minister Van 't Wout van sociale zaken gestuurd.

De brief is gestuurd door Agnes Jongerius (PvdA), Tom Berendsen en Annie Schreijer-Pierik (beiden CDA). Ze willen ook dat de Nederlandse regering zelf onderzoek doet om stelling te nemen bij de Europese Commissie en bij de Hongaarse regering Orbán. De oproep geldt ook voor het nieuwe kabinet.

Vredestein

In de nieuwe fabriek van Apollo Vredestein in Hongarije wordt sinds december opnieuw volop geïnvesteerd, terwijl in Enschede honderden banen verloren zijn gegaan. Dat gebeurde na eerdere staatssteun van de Hongaarse overheid van 96 miljoen in de Hongaarse fabriek.

De directie van Apollo Vredestein beloofde destijds dat er geen banen in Overijssel zouden sneuvelen. Vervolgens werden toch 600 mensen in Enschede ontslagen, schrijven ze aan premier Rutte en minister Van ´t Wout.

Opnieuw staatssteun

In december is er opnieuw voor 12,4 miljoen euro geïnvesteerd in de Hongaarse fabriek, waarvan – volgens een Hongaars medium, dailynewshungary.com - 4 miljoen euro aan staatssteun. De Europarlementariërs menen in hun brief dat de hele 12 miljoen door de Hongaarse staat wordt gefinancierd.

Het nieuwsmedium berichtte toen dat die 12 miljoen was bedoeld voor een upgrade van de productiefaciliteiten en dat die investering duizend mensen in Hongarije aan het werk helpt te houden.

Maar de Hongaren houden tegen eurocommissaris Margarethe Vestager vol dat de staatssteun niet is gegeven voor een upgrade van de productiefaciliteiten. De vier miljoen staatssteun zou bedoeld zijn voor compensatie van de lockdownmaatregelen. Dat mag volgens de Europese verdragen.

Navraag

De eurocommissaris deed navraag bij de Hongaren na vragen van de drie Europarlementariërs. Ook het Comité van de Regio's in Brussel, waar Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum lid van is, deed navraag bij Vestager.

De eurocommissaris beaamt dat staatssteun niet bedoeld is voor het overhevelen van banen van de ene naar de andere EU-lidstaat. Maar de Europarlementariërs maken zich samen met de provincie Overijssel nog steeds grote zorgen dat al die investeringen leiden tot meer baanverlies in Overijssel. Daarom willen ze dat de Nederlandse regering pal gaat staan voor de werkgelegenheid in Overijssel.

Gesprek

"De regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán zal het een zorg zijn wat er met de werkgelegenheid in Enschede gebeurt, maar ons - en hopelijk u ook - gaat dat wél aan het hart", schrijven ze in de brief. De drie Europarlementariërs gaan graag het gesprek aan met de huidige en de nieuwe Nederlandse regering.