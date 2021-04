Buitenschoolse opvang gaat weer helemaal open: "We hadden er geen rekening mee gehouden"

Vanaf maandag gaat de buitenschoolse opvang weer helemaal open. Dat werd gisteren tijdens een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen bekend gemaakt. Directeur André Bennink van buitenschoolse opvang 't Schanebroekkie in Luttenberg is een gelukkig man. "We gaan weer terug naar normaal en dat is waar wij en onze leidsters op zaten te wachten."

De afgelopen tijd was de bso alleen open voor kinderen met een moeilijke thuissituatie of ouders die een cruciaal beroep hebben. Basisscholen en kinderopvang waren twee maanden geleden al open gegaan.

Als enige

Een week geleden leek het erop dat er veel meer versoepelingen zouden komen, maar dat ging niet door vanwege de drukte in ziekenhuizen. Bennink had dan ook niks verwacht. "De verwachtingen werden zo afgezwakt voor de tijd, dus we dachten dat we ook niet open mochten."

Maar dus wel. Volgens Bennink hoeft er niet heel veel te gebeuren voordat ze weer open kunnen voor alle kinderen. "We waren natuurlijk al gedeeltelijk open. We werkten met halve capaciteit, nu weer met alle leidsters. We gaan vandaag alle ouders op de hoogte brengen."

Zelfde regels

Voor de bso gaan dezelfde regels gelden als voor scholen. Dat betekent onder meer dat een hele klas of groep in quarantaine moet bij een besmetting. "Omdat we eerder met minder leidsters werkten, hadden we wat meer keuze als er uitbraak was. Dat is nu anders. De kans dat we een groep moeten sluiten, zal dan ook wat groter zijn."

Maar Bennink blijft positief. "We doen ons best om de maatregelen goed te handhaven. We zijn ook niet bang voor uitbraken, maar als het gebeurt zijn we erop voorbereid. We zijn vooral blij de kinderen weer te mogen zien."