Zo strijdt jouw gemeente tegen de eikenprocessierups

In het voorjaar of begin van de zomer heb je de processierupsen vast wel eens gezien. In eikenbomen zijn soms meerdere hele nesten te zien. Op zich leidt dat niet tot overlast, maar de brandharen die de rupsen verliezen doen dat wél. Deze veroorzaken jeuk en een branderig gevoel, als je ermee in aanraking komt.

In deze video leggen we je uit hoe de rups tot overlast leidt en waarom je ze niet zelf moet bestrijden:

Xentari

Daarom is het voor gemeenten zaak om de rupsen aan te pakken. En omdat voorkomen nou eenmaal beter is dan genezen, kiezen veel gemeenten voor een preventieve aanpak.

De bomen bespuiten met het bacteriepreparaat Xentari is nog steeds in veel gemeenten populair. Ondanks dat het middel niet onbesproken is. Onder meer De Vlinderstichting vindt dat er beperkt met de bacterie gewerkt moet worden, omdat het meer dan alleen de eikenprocessierups doodt.

Klik hieronder op een Overijsselse gemeente om te zien wat daar tegen de eikenprocessierups wordt gedaan:

Nematoden

Een andere optie die inmiddels populair is, is de inzet van nematoden. De minuscule aaltjes worden in de boomkronen gespoten. Net nadat de eerste eikenprocessierupsen uit de eitjes zijn geslopen en nog voordat er blad aan de bomen zit.

Ook deze bestrijdingstechniek heeft nadelen. Zo is het belangrijk dat de aaltjes gericht in de bomen worden gespoten, mag dat niet in het daglicht gebeuren en zijn de weersomstandigheden erg belangrijk. De minimum temperatuur mag niet onder de vijf graden komen, de wind mag niet te hard zijn en het mag niet te snel regenen na het besproeien van de bomen.

Een nest eikenprocessierupsen (Foto: RTV Oost / Allard Olsman)

Biodiversiteit

Behalve met de biologische bestrijdingsmiddelen werken, wordt bijna overal gekozen voor het creëren van biodiversiteit in de gemeente. Zo worden bloemenstroken aangelegd, vleermuiskasten opgehangen en nestkastjes voor koolmeesjes opgehangen. De natuurlijke vijand moet ook zijn bijdrage leveren om de balans terug te krijgen.

Samenwerking

Sinds vorig jaar werken de Overijsselse gemeenten samen. Toch bepalen gemeenten nog steeds voor zichzelf welke bestrijding er wordt toegepast. De samenwerking is vooral bedoeld om onderling kennis en kunde uit te wisselen om tot een zo effectief mogelijke aanpak te komen.

Zitten er ondanks alle maatregelen en doordachte aanpakken toch nog nesten in bomen die tot overlasten leiden? Neem dan contact op met je gemeente. Als het om nesten binnen de bebouwde kom gaat, worden deze bijna altijd weggezogen.