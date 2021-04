Bistro De Kruidentuin in Geesteren na verwoestende brand weer open op nieuwe locatie

Op 16 februari brak er 's nachts brand uit in het eetgedeelte van de bekende bistro aan de Hardenbergerweg in Geesteren. In korte tijd werd er opgeschaald naar zeer grote brand. Al snel bleek dat het restaurant als verloren moest worden beschouwd.

Video van de brand op 16 februari:

Eigenaar Jivar Misakian was meteen na de brand strijdbaar en liet weten: 'Wat er ook gebeurt, er komt een nieuwe Kruidentuin'. "We hebben best wel een klap gehad in het begin", vertelt Misakian. "Je verliest je levenswerk in een paar uur tijd. Maar uiteindelijk moet je wel door. Je hebt toch ruim veertig man onder contract staan."

Kijken naar andere locaties

Omdat van het pand aan de Hardenbergerweg weinig over was is hij gaan kijken naar andere locaties. Die heeft hij gevonden aan de Vinckenweg in Geesteren. Bij fruitbelevingspark 'Land van Maas en Webbink' stond een ruimte leeg die hij tijdelijk kan gebruiken.

Het tijdelijke pand van bistro De Kruidentuin in Geesteren (Foto: RTV Oost)

Binnen heeft Misakian de beschikking over 150 zitplaatsen verdeeld over twee verdiepingen. Buiten kan hij 70 mensen op het terras kwijt, maar er zijn al plannen om dat uit te breiden naar 150.

Nieuw pand

Stil zitten kan hij niet, dus ondertussen is hij ook al bezig met een nieuw pand op de oude locatie aan de Hardenbergerweg. "Voor kerst volgend jaar hoop ik daar weer te openen. Het afgebrande deel is nu gesloopt. De fundering is eruit en we kijken nu met de architect hoe het nieuwe pand eruit komt te zien. Het wordt een landelijk pand in de stijl van De Kruidentuin, maar ik ga er nog niet teveel over verklappen."

Misakian kreeg de afgelopen weken vele honderden steunbetuigingen. Ook werd er een crowdfunding opgestart waarbij mensen werd opgeroepen geld te doneren om hem te helpen zijn bedrijf weer op te bouwen. Intussen is al bijna 13.000 euro opgehaald. "Van dat bedrag komt er straks een mooi beeld bij de entree van de nieuwe Kruidentuin", belooft Misakian. "Maar nu gaan we eerst hier zo'n anderhalf jaar knallen."